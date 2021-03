Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Kaum zu glauben, aber heute vor einem Vierteljahrhundert schrieb Capcom Survival Horror-Geschichte. Bereits 25 Jahre flimmert Resident Evil vor unseren Bildschirmen und prägte dieses Genre wie keine andere Reihe. Heute hat Capcom bekannt gegeben, wie man dieses besondere Jubiläum feiern möchte.



Der Trailer kündigt es bereits an: Es geht wieder um den explosiven Multiplayer Resident Evil Re:Verse. Denn vom 7. bis zum 11. April könnt ihr die Open Beta-Phase auf der PlayStation 4, Xbox One und auf dem PC ausprobieren. Wenn ihr bereits an der geschlossenen Beta teilgenommen habt, müsst ihr einfach nur das Update herunterladen, um auch an dieser Phase teilzunehmen. Neuzugänge sollten sich zunächst eine Capcom ID zulegen, bevor sie in die kostenlose Beta einsteigen können. Wenn ihr im Mai Resident Village kauft, erhaltet ihr außerdem Zugriff auf die Vollversion von Resident Evil Re:Verse. Weitere Informationen zu diesem Multiplayer erhaltet ihr in einer anderen Meldung von uns oder im offiziellen Blogeintrag von Capcom.

Resident Evil kommt zu Stadia

Des Weiteren gibt Capcom bekannt, dass Resident Evil Village ab dem 7. Mai auch auf Stadia erhältlich sein wird. Der Vorverkauf startet bereits heute, sodass ihr am Release-Tag direkt loslegen könnt. Außerdem wird die Resident Evil 7 biohazard Gold Edition ab dem 1. April auf Stadia verfügbar sein. Um kostenlos auf diese besondere Edition zugreifen zu können, braucht ihr einen Stadia Pro Account. Wenn ihr mehr zu Stadia und Resident Evil erfahren möchtet, könnt ihr euch in diesem Blogeintrag dazu einlesen.

Cover von Resident Evil Village

Zum Schluss noch eine Ankündigung: Im April findet ein neuer Resident Evil Showcase statt. Wenn ihr dabei sein möchtet, solltet ihr die Social Media-Accounts von Resident Evil im Auge behalten. Auf welche Themen man in diesem Stream eingehen möchte, ist noch nicht bekannt. Genauso wenig wissen wir, wann genau im April der Showcase stattfinden wird. Also abwarten und grüne Kräuter sammeln.

Wie hat Resident Evil euch die letzten 25 Jahre begleitet? Verratet es uns auf unseren Social Media-Kanälen! 🙂