Am Freitag waren die Blogger von CD Projekt Red sehr kreativ mit der Bekanntgabe des neusten Updates. Denn man entschied sich den Cyberpunk 2077 Patch 1.2 im Stil unserer Lieblingsnachrichten vorzutragen: Den N54 News. Welche Verbesserungen der neue Patch mit sich bringt, verraten wir euch im Beitrag.

Wie ihr bereits in dem ersten Video sehen könnt, haben die Entwickler ein Feintuning am Handling der Fahrzeuge vorgenommen. Gamer, die mit der Tastatur oder niedrigen Bildfrequenzen spielen, beschwerten sich über einen wachsenden Kontrollverlust bei zunehmender Geschwindigkeit. Mit einer zusätzlichen Funktion in den Optionen soll das Handling nun leichter fallen.

Die zu hohe Arbeitsmoral des NCPD

Was den Zivilisten von Night City gerade recht ist, ist den Outlaws ein Dorn im Auge. Wir sprechen von den ziemlich fixen Reaktionszeiten des NCPD-Notfallteams. Um euch mehr Handlungsspielraum zu geben, hat man die Polizeiarbeit etwas verlangsamt. Außerdem trifft nun am Tatort zuerst eine Erkundungsdrohne ein, bevor das eigentliche Personal ausrückt. Diese soll die Lage zuerst sondieren – für den Fall das ihr nur Spaß macht und nicht wirklich jemandem ins Knie geschossen habt. 😉

Nochmal was zu Fahrzeugen

Seid ihr von der Straße abgekommen und euer Fahrzeug steckt irgendwo fest? Was vor Cyberpunk 2077 Patch 1.2 für genervtes Seufzen sorgte, kann jetzt schnell behoben. Denn ab sofort könnt ihr eure Fahrzeuge auf der Stelle drehen, indem ihr es in einer misslichen Situation vor und zurück wippen lassen könnt. Dafür müsst ihr lediglich euer Gefährt beschleunigen und es dabei drehen. Schwer vorstellbar? Dann seht euch eine Erläuterung im Video an.

Patch 1.2 & der unbeabsichtigte Sprung in den Tod

Zu guter Letzt möchte CDPR noch etwas gegen eure unbeabsichtigten Todessehnsüchte tun. Damit ihr leichter ausweichen könnt, ist nun das Steuerungssystem verbessert worden. Ab sofort könnt ihr durch doppeltes Drücken der C-Taste leichter ausweichen, um unerwünschte Bewegungen zu vermeiden.

Für weitere Informationen könnt ihr nochmal einen Blick in die offiziellen Patchnotes werfen. Wir wünschen euch viel Spaß in diesem neuen Gaming-Erlebnis!