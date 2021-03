Please enable JavaScript



Die gruseligsten Monster des Universums sind wieder da! Blinzelt nicht und werft einen Blick auf Doctor Who: The Lonely Assassins von Kaigen Games, Maze Theory und Another Indie. Letzten Freitag erschien das Game für PC, iOS und Android. Eine Nintendo Switch Edition ist bereits geplant.

Mit diesem neuen Mystery-Game unternehmen wir eine kleine Reise durch die Zeit und kehren an die Anfänge der neuen Staffeln zurück. Damals war der 10. Doctor gemeinsam mit Martha Jones in London unterwegs. Während der Untersuchung eines verlassenen Hauses stießen die beiden auf eine neue Art Monster. Blinzelt nicht, sonst sterbt ihr. Die Weinenden Engel sind da.

Dreht euch nicht weg, seht nicht weg und blinzelt nicht. Das ist der wichtigste Rat beim Aufeinandertreffen mit Weinenden Engeln. Denn in Augenblicken der Wegsehens bewegen sich die engelsgleichen Statuen blitzschnell auf euch zu. Wenn sie euch berühren, schicken sie euch in eine Zeit zurück, in der noch nicht geboren wurdet. Währenddessen ernähren sie sich von der potentiellen Energie, die ihr gehabt hättet, wenn ihr weiterhin in der Gegenwart gewesen wärt.

So viel zu dem komplexen Jagdverhalten dieser furchterregenden Monster. Doch worum geht es in Doctor Who: The Lonely Assassins ?

Inmitten der merkwürdigen Ereignisse um ein verlassenen Haus in London findet ihr im östlichen Teil der Stadt ein Telefon. Als es die Selbstzerstörung einleitet, meldet sich die Wissenschaftlerin Petronella Osgood zu Wort, eine beliebte Person des Doctor Who-Universums. Sie erzählt euch, dass der Besitzer des Telefons, Larry Nightingale, als vermisst gilt. Weil ihr nun ohnehin an der Sache beteiligt seid, liegt es jetzt an euch Larry zu finden.

Untersucht Emails, Nachrichten, Videos und Fotos auf dem Smartphone nach Hinweisen. Löst knifflige Rätsel und stellt euch einer drohenden Gefahr, die in den Schatten auf euch lauert. Natürlich wäre ein Doctor Who-Mysterium nichts ohne den Doctor selbst! Deshalb werdet ihr im Laufe eurer Ermittlungen natürlich auch etwas vom 13. Doctor (Jodie Whittaker) hören.

Wenn ihr auch Teil einer neuen Doctor Who-Geschichte werden möchtet, könnt ihr The Lonely Assassins ab sofort im Google Play Store, im App Store und auf Steam kostenpflichtig herunterladen. Bis zum 25. März könnt ihr euch sogar noch den Launch-Rabatt von 25% sichern.