Kaum ist Deal mit Microsoft unter Dach und Fach, schon stellt Bethesda die Fallout 76 Roadmap 2021 vor. Große Pläne sind geschmiedet worden und können seit gestern eingesehen werden. Außerdem gibt es bereits heute Nachmittag ein AMA (Ask Me Anything) Event.

Bereits im Frühjahr gibt es schon ein neues Update. es nennt sich „Geladen und entsichert“ und beschert euch S.P.E.C.I.A.L.-Loadouts, C.A.M.P.-Plätze, Ausstellungspuppen sowie eine neue Erweiterung für tägliche Missionen. Außerdem kehrt Rüstungsass zurück, weshalb ihr schnell eure Schneeausrüstung hervorkramen solltet. Denn es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung wischen ihm, Commissioner Chaos und den Yukon Five.

Im Sommer kommt es zum finalen Kapitel der Stählernen Dämmerung. Stählerne Herrschaft nennt sich dieser Handlungsstrang, dessen Ausgang das Ödland verändern wird. Ihr werdet neue Schauplätze und Quests erkunden. Außerdem warten neue NPCs und Belohnungen auf euch. Damit ihr heil aus dem Ödland kommt, könnt ihr im Sommer endlich auch legendäre Gegenstände herstellen.

Nachdem wir die Hitze des Sommers überwunden haben, begegnen wir schließlich einer veränderten Welt im Herbst. Freut euch auf eine Evolution der privaten Welten, zu denen ihr in folgenden „Aus dem Vault“-Artikeln mehr erfahren werdet.

Schließlich folgt noch der Winter. In der kalten Jahreszeit warten neue legendäre 4-Sterne-Waffen und – Rüstungen auf euch. Außerdem könnt ihr euch ein neues C.A.M.P.-Haustier zulegen.

Aber wer den Winter überleben will, muss sich auch beweisen. Deshalb startet in der letzten Jahreszeit dieses Jahres ein neues Nicht-von-dieser-Welt-Event. Arbeitet in der „Angreifer von fremden Welten“-Challenge mit anderen Spielern zusammen und heimst saftige Belohnungen ein.

Auch die Kultisten in Appalachia planen im saisonalen Event „Das Ritual“ unheimliche Dinge. Helft der in Point Pleasant beheimaten Gruppe bei der Durchführung eines besonderen Rituals und sahnt auch hier ordentliche Belohnungen ab.

Mehr zur Roadmap 2021 könnt ihr im „Aus dem Vault“-Artikel herausfinden.

Entwickler-AMA von Fallout 76

Wenn ihr die Fallout 76 Roadmap 2021 so studiert, habt ihr doch bestimmt einige Fragen. Warum stellt ihr sie dann nicht heute Nachmittag während des Entwickler-AMA im Fallout 76 Subreddit? Die Entwickler Jeff Hardiner (Project Lead) und Mark Tucker (Design Director) werden alle eure Fragen ab 16:30 Uhr beantworten. Schaut, dass ihr zeitig erscheinen werdet. Denn das Event soll bereits um 18 Uhr wieder enden.