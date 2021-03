Please enable JavaScript



Na, seid ihr bereit für eine Vorstellung von über 40 Spielen? Dann solltet ihr es euch morgen Abend vor euren Streaming-Geräten bequem machen. Denn um 22:45 Uhr beginnt der Spring Showcase der Future Games Show von GamesRadar. Ein besonderes Highlight an diesem Abend wird die Herzen der Herr der Ringe-Fans höher schlagen lassen.

Über 30 verschiedene Publisher werden am morgigen Abend ihre neusten Werke präsentieren. Darunter befinden sich Namen wie Warner Bros. GGames, EA, Team17 und auch der Publisher eines heißersehnten Titels.

Daedalic Entertainment zeigte uns bereits vor einem halben Jahr den Teaser zu Lord of the Rings: Gollum. Morgen enthüllt der Entwickler endlich erste Bilder zu dem Action-Adventure.

Wie wir bereits wissen, schlüpfen wir in diesem Game in die Rolle des Sméagol/Gollum… ihr wisst schon, es ist kompliziert. Während wir in seine schicksalshafte Geschichte eintauchen, liegen Entscheidungen über seine Persönlichkeitsveränderungen bei uns. Lassen wir die schaurig-verschlagene Gollum-Seite gewinnen oder hören wir die Stimme der Vernunft Sméagol? Die Qual der Wahl liegt bei euch.

Direkt um 22:45 wird Daedalic Entertainment die großen Neuigkeiten zu Lord of the Rings: Gollum präsentieren. Anschließend beginnt erst die eigentliche Future Games Show. In diesem Jahr wird das Event von den beiden Resident Evil 3 Remake-Stars Jeff Schine und Nicole Tomkins moderiert. Freut euch auf Neuigkeiten zu über 40 Spielen!

Wenn ihr auch live dabei sein möchtet, könnt ihr euch für fünf verschiedene Streaming-Plattformen entscheiden: Twitch, Facebook, YouTube, Twitter oder GamesRadar.

Um euch auf dem Laufenden zu halten, finden noch zwei weitere Future Game Shows im Juni und August statt. Genauere Termine werden im Laufe der Zeit bekannt gegeben.