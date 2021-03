Mitte April erscheint eine neue Magic: The Gathering Erweiterung. Strixhaven: Akademie der Magier wird zunächst im digitalen Format released. Ende April können aber auch Spieler der physischen Version auf diese Erweiterung zugreifen.

Seid ihr bereit für eine kleine Campus-Tour? Dann schaut euch das Video an und erfahrt mehr über neue Karten und Spielmechaniken.

Wizards of the Coast stellen euch die brandneue Erweiterung Strixhaven: Akademie der Magier vor, die im April erscheinen wird. Während Gamer von MTG Arena bereits am 15. April den Campus besuchen können, müssen sich Spieler der physischen Version noch bis zum 23. April gedulden.

Wollt ihr vorab schon ein paar Infos zu der neuen Magic: The Gathering Erweiterung erhalten? Dann besucht doch die offizielle Website und findet in einem kleinen Quiz direkt heraus, welche Akademie am ehesten zu euch passt. 😉