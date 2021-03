Please enable JavaScript



Studio Koba und Team17 geben bekannt, dass ab heute das pixelige Abenteuer Narita Boy für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erscheint. Schwingt das mächtige Techno-Schwert und findet euch in der nostalgischen Gaming-Welt der 80er wieder!

Seid ihr bereit für eine gehörige Mischung auf Pixelgrafik und Synth-Musik? Dann fühlt euch bei Narita Boy herzlich willkommen! Verbindet Elemente aus dem „Jump and Run“ mit „Hack and Slay“-Manier und erkundet das Digital Kingdom. Doch dieses Game wird kein freudiges Blitzgewitter, wie man es von bunten 80er-Jahre-Spielen erwarten könnte. Die Welt dieses besonderen Adventures ist geheimnisvoll, düster und mit fiesen Feinden gespickt.

In den 1980ern hat der geniale Creator die Videospielkonsole Narita One hergestellt und gemeinsam mit dem Videospiel Narita Boy veröffentlicht. Schnell werden Konsole und Spiel zum Kassenschlager. Doch in der digitalen Welt braut sich etwas zusammen. Denn der Bösewicht Him dringt in die physische Welt vor und löscht das Gedächtnis des Creators. Daraufhin startet das Supervisor-Programm Motherboard das Narita-Boy-Protokoll. Werdet ihr in der Lage sein als Narita Boy die Erinnerungen des Creator wieder herzustellen? Ab heute könnt ihr es herausfinden.

Erkundet die 2D-Welt des Digital Kingdom und lüftet seine dunklen Geheimnisse. Stellt euch den unheimlichen Stallions in den Weg, indem ihr das Techno-Schwert benutzt und seine besonderen Fähigkeiten zu meistern lernt. Trefft auf verschiedene schräge Figuren, die durch handgezeichnete Animationen zum Leben erwacht sind.

Wenn ihr noch weiter in die 80er-Jahre eintauchen wollt, könnt ihr euch auf Steam noch einige Infos zu dem Spiel ansehen. Wir wünschen euch allen viel Spaß beim Ausprobieren.