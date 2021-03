Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Der März neigt sich dem Ende entgegen und ein neues Kapitel beginnt. Dead by Daylight All-Kill ist das 19. Kapitel des spannenden Horror-Multiplayers von BehaviourTM Interactive. Dieser neue Abschnitt entführt die Spieler in die schillernde und grausame Welt des K-Pop.

Jetzt gibt es was auf die Ohren! In Dead by Daylight All Kill treffen wir auf den erfolgreichen K-Pop-Sänger Ji-Woon Hak , der seinen zahlreichen Fans vor allem als der Trickster bekannt ist. Doch der strahlende Star des koreanischen Pop-Himmels verbirgt ein finsteres Geheimnis. Wir lernen auch seine Produzentin Yun-Jin Lee kennen, die zunächst die Augen vor den Gräueltaten ihres Klienten verschließt. Doch auch sie muss bald um ihr Leben fürchten.

Der Killer

Stellen wir euch zunächst einmal den Killer Ji-Woon Hak aka. The Trickster vor. Nachdem er seine ehemaligen Boy Band-Kollegen in einem Brand sterben zurück lässt, bemerkt er, wie deren Todesschreie ihn beflügeln. Also entführt er im Laufe seiner Karriere viele Menschen, die er bis zum Tode foltert. Ihre Qualen nimmt er auf und verwendet sie für seine Musik

Als jedoch auch sein Plattenlabel ihm einen Strich durch die Rechnung machen möchte, bereitet er den Vorsitzenden eine besondere Show. Nachdem der Trickster alle Mitglieder des Labels betäubt hat, beginnt er sie auf der Bühne zu foltern und baut auch ihre Todeskämpfe in eine blutige Liveperformance ein.

Als er sich auch seiner einzigen Zuschauerin, Yun-Jin Lee, nähern möchte, umhüllt die beiden der Nebel. Jetzt geht der Spaß für den Trickster erst richtig los.

Die gefährlichste Waffe des Trickster sind seine Wurfmesser. Zu Beginn des Spiels besitzt er davon 60 Stück. Seine drei besonderen Vorteile erklären wir nun:

Starstruck

Wenn der Trickster einen Überlebenden trägt, werden alle anderen Überlebenden in seinem Terror Radius mit einem Exposed-Malus für eine kurze Zeit belegt. Sie sind also für wenige Augenblicke sichtbar.



Wenn der Trickster einen Überlebenden trägt, werden alle anderen Überlebenden in seinem Terror Radius mit einem Exposed-Malus für eine kurze Zeit belegt. Sie sind also für wenige Augenblicke sichtbar. Hex: Crowd Control

Nachdem ein Überlebender einen überstürzten Sprung durch ein Fenster durchgeführt hat, blockiert die Entität dieses Fenster für eine kurze Zeitspanne. Solange das Verhexungstotem bestehen bleibt, bleiben auch die Verhexungseffekte bestehen.



Nachdem ein Überlebender einen überstürzten Sprung durch ein Fenster durchgeführt hat, blockiert die Entität dieses Fenster für eine kurze Zeitspanne. Solange das Verhexungstotem bestehen bleibt, bleiben auch die Verhexungseffekte bestehen. Now Way Out

Wann immer ihr einen Überlebenden an den Haken hängt, erhaltet ihr einen Token. Sobald der letzte Generator repariert worden ist, blockiert die Entität beide Ausgangstorschalte so lange wie ihr Token gesammelt habt.

Die Überlebende

Die Produzentin Yun-Jin Lee hat sich ihren Weg nach oben hart erarbeitet. Als sie sich um die Boy Band NO SPIN kümmern soll, fügt sie zunächst das neue Mitglied Ji-Woon Hak hinzu. Die Band landet einen gigantischen Hit, dessen Ruhm die Jungs aber nicht lange genießen können. Als nur Ji-Woon Hak das furchtbare Feuer im Tonstudio überlebt, musst die engagierte Produzentin die Karriere der beiden retten. Also stellt sie den Fans Ji-Woon als den Trickster vor, der mit seinen Hits sogar eine Welttournee starten kann. Jedoch verfolgen die beiden blutige Morde und auch das Plattenlabel ist nicht begeistert von den brutalen Subtexten der Trickster-Musik.

Als sich Yun-Jin Lee für eine neue Performance mit den anderen Mitgliedern des Plattenlabels zusammensetzt, ahnt sie nicht, dass sich dieser Abend in einen Alptraum verwandeln wird.

Yun-Jin Lee muss ihrem mordlustigem Killer irgendwie entkommen. Deshalb besitzt auch sie drei besondere Vorteile, die ihr bei der Flucht helfen sollen.



Fast Track

Jedes mal wenn ein Überlebender dem Haken zu Opfer fällt, erhält sie einen Token. Diese gewähren ihr Fortschrittsbonus, wenn sie erfolgreich einen Skillcheck an den Generatoren abschließt.



Jedes mal wenn ein Überlebender dem Haken zu Opfer fällt, erhält sie einen Token. Diese gewähren ihr Fortschrittsbonus, wenn sie erfolgreich einen Skillcheck an den Generatoren abschließt. Smash Hit

Nachdem Yun-Jin einen Killer mit einer Palette betäubt hat, beginnt sie zu sprinten, um dem Bereich zu entkommen. Dadurch erhält sie allerdings den Statuseffekt Erschöpft. Während dieses Statuseffekts kann sie die Fähigkeit nicht erneut verwenden.



Nachdem Yun-Jin einen Killer mit einer Palette betäubt hat, beginnt sie zu sprinten, um dem Bereich zu entkommen. Dadurch erhält sie allerdings den Statuseffekt Erschöpft. Während dieses Statuseffekts kann sie die Fähigkeit nicht erneut verwenden. Self-Preservation

Wenn ein sich in der Nähe befindender Überlebender von einer Basis- oder Spezialattake getroffen wird, aktiviert sich diese Spezialfähigkeit. Blutspuren und Kratzer könnt ihr verstecken und Schmerzgeräusche für eine Weile unterdrücken.

Falls ihr euch weiter in das neue Kapitel einlesen möchtet, könnt ihr die eigens angelegte Seite dazu besuchen. Dort findet ihr auch die Patchnotes für PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch. Wir wünschen euch viel Spaß bei Dead by Daylight All-Kill!