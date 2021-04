Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Immer mehr Schulen und Kindergärten bieten chinesische Sprachkurse an. Auch die Universitäten verzeichnen deutschlandweit ein neues Hoch in den sinologischen Fächern. Doch, oh weh! Die bösen Schriftzeichen! Wie sollen sie nur alle gelernt werden? Darauf weiß das Auswärtige Amt eine Antwort. Gemeinsam mit dem gewieften Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur Scheuer habe man sich zusammen gesetzt und eine Lösung für das Erlernen der Schriftzeichen gefunden: Eine chinesische Tastatur.

Rund 6.000 Schriftzeichen muss man beherrschen, wenn man sich im Alltag Chinas zurecht finden möchte. Um die Lernenden aller Altersklassen direkt an die geballte Masse zu gewöhnen, hat man gemeinsam mit Apple Deutschland die chinesische Tastatur designet. Vier iPads, die nach Belieben am Schreibtisch arrangiert werden können, bilden das Herzstück dieser Tastatur. Dabei finden jeweils 1.500 Zeichen auf einem iPad Platz.

„Weil die Abbildung von 1.500 Schriftzeichen auf einem Display natürlich viel zu klein wäre“, erklärt Herr Scheuer, „werden auf einem Bildschirm immer nur 150 Zeichen dargestellt. Dann kann man durch einfaches Wischen den gewünschten Bildschirm mit dem gesuchten Zeichen auswählen.“

Leider haben wir noch keine Bilder zu dieser bahnbrechenden Tastatur empfangen. Deshalb haben wir extra für euch eine erste Skizze dieser fortschrittlichen Technik angefertigt.

Der Verkauf der chinesischen Tastatur: Einfach unkompliziert

Immerhin meldete sich der Pressesprecher von Apple Deutschland in einer kleinen Stellungnahme zu Wort:

„Wir freuen uns sehr darüber an diesem Projekt mitwirken zu können. Interkulturelle Beziehungen bilden zur Zeiten der Globalisierung den Grundstein für ein friedliches Zusammenleben, weshalb wir uns freuen unsere Ressourcen für die Entwicklung zur Verfügung zu stellen. In welchem preislichen Rahmen dieses Produkt liegen soll, können wir noch nicht bekannt geben. Allerdings werden wir die vierteilige Tastatur einzeln verkaufen, wobei das erste iPad bereits in einem Monat erscheinen soll. Dieses enthält sämtliche Zeichen zur Thematik Naturwissenschaften. Dort finden User Begriffe wie Kernspaltung, Quantentheorie und nukleares Waffenarsenal.“

Zusätzlich zum iPad Naturwissenschaften soll auch ein Stift mitgeliefert werden. So können Lernende gleich auf dem iPad das Schreiben der Schriftzeichen üben.