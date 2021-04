Please enable JavaScript



Wir wissen schon seit einer Weile, dass das beliebte Comic-Duo in die VR-Welt umzieht. Jetzt können wir endlich ein Gameplay Video zu Sam & Max: This Time It’s Virtual begutachten. Entwickelt wurde dieser virtuelle Spielspaß von Happy Giant.

Erlebt in diesem neuen Teil der Sam & Max-Reihe die beiden Verbrechensbekämpfer auf eine ganz neue Weise! Denn in Sam & Max: This Time It’s Virtual seid ihr Teil der Story! Als frisch gebackener Polizei-Freelancer geht ihr den beiden zur Hand und müsst nun gemeinsam mit ihnen spannende Rätsel in Form von Mini-Spielen lösen. Werft in dem oben angezeigten Trailer einen Blick auf fast 5 fünf Minuten Gameplay!

Noch in diesem Jahr könnt ihr in diesen besonderen Spielspaß eintauchen. Zunächst können Gamer mit einer Oculus Quest in den Genuss des neuen Teils kommen. Im Laufe des Jahres soll aber auch eine Erweiterung für SteamVR und VivePort Infinity anstehen. Freut euch auf altbekannten Sam & Max-Humor mit tollen Sprüchen und einer Menge Charme!