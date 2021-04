Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Bereits in wenigen Tagen können wir uns wieder der Revolution anschließen! Oddworld: Soulstorm ist ab dem 6. April für PlayStation 4|5 und den PC (via Epic Games Store). Um uns einen ersten Einblick ins Gameplay zu ermöglichen, veröffentlichte Entwickler Oddworld Inhabitants einige Gameplay-Videos.

Der Mudokon Abe war einst nur ein einfacher Mitarbeiter in einer Fleischfabrik. Jetzt ist er ein unfreiwilliger Held, der eine Revolution anführt. In Oddworld: Soulstorm müsst ihr 1000 andere Mudokon-Arbeiter vor den fürchterlichen Magogs retten. Nutzt die geballte Macht der Gruppe, indem ihr auch die anderen Arbeiter mit Waffen ausstattet. Oft werdet ihr froh darüber sein ein paar helfende Hände mehr zur Verfügung zu haben.

Doch die rohe Gewalt allein wird euch nicht immer von Nutzen sein. Oft werdet ihr nur mit Geduld und Schleichen ans Ziel kommen. Außerdem hilft es, wenn ihr verschiedene Schränke und andere Gegenstände lootet, um an nützliche Utensilien heranzukommen.

Damit ihr einen ersten Blick auf die verschiedenen Fähigkeiten von Abe werfen könnt, präsentieren euch die Entwickler einige Gameplay Videos. Schaut doch mal rein:

Ein anderes Video präsentiert euch ebenfalls die Bildgewalt euerer Umgebung. Denn Oddworld: Soulstorm nutzt eine sogenannte 2,9D-Perspektive, die eurem Gameplay mehr Tiefe verleihen soll. Dazu steuert auch das haptische Feedback der PS5 DualSense Controller bei. Wer an der Next-Gen-Konsole von Sony zockt, wird sogar in der Lage sein Abes schneller werdenden Herzschlag in brenzlichen Situationen zu spüren.

Eure Umgebung wird außerdem eure Flucht vor den Magogs im hohen Maße beeinträchtigen. Uralte Fallen, natürliche und industrielle Gefahrensituationen werden euch ebenfalls oft vor schwierige Herausforderungen stellen.

Der zweite Teil der Pentalogie erscheint bereits in drei Tagen. Wer sich bis dahin noch etwas in die Materie einlesen möchte, kann dies im offiziellen Artikel der Entwickler oder im PlayStation.Blog tun.