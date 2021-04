Please enable JavaScript



Erhebt euch in die Lüfte und stellt euch im Couch-Coop kniffligen Rätseln! Fly TOGETHER! erscheint am 29. April für die Nintendo Switch und macht euch zu den Piloten kleiner Flugzeuge. Einen netten Trailer hat Entwickler Northplay bereits am Start.

Stellt euch dem Rennen gegen die Zeit und bringt eure Passagiere sicher an ihr Ziel. In Fly TOGETHER übernehmt ihr die Rolle des Kapitäns und müsst dafür sorgen, dass die Reise reibungslos verläuft.

Allein oder gemeinsam mit Freunden könnt ihr das Abenteuer bestreiten. Dabei könnt ihr im Couch-Coop bis zu 7 weitere Piloten herausfordern. In actionreichen Battle-Modes könnt ihr eure Gegner mit Tornados, Kuchen und Meteoren vom Kurs abbringen. Wer am Ende seine Passagiere sicher nach Hause befördern kann, gewinnt.



Quelle: Northplay

Wer seine Passagiere sicher von A nach B transportiert, sichert sich eine Menge Geld. Dieses kann wieder dazu verwendet werden, die eigene Airline weiter auszubauen und so zu exotischen Orten zu reisen.

Wenn ihr mehr über das luftige Rätselspiel erfahren möchtet, könnt ihr die offizielle Website besuchen. Macht euch startklar für den 29. April!