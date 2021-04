Please enable JavaScript



Wenn wir eines aus der Kultserie von damals gelernt haben, dann dass Freundschaft alle Hindernisse übersteht. Auch wenn sie erst aufkommen muss, nachdem jemand das Fahrrad eines anderen zerstört hat. Deshalb zelebriert Nintendo den Freundschaftstag bei Pokémon GO. Diese besondere Event wird zum ersten Mal in 12 Tagen zelebriert.

Am 24. April feiert man den 1. Freundschaftstag bei Pokémon GO. Wenn ihr an diesem besonderen Event teilnehmt, winken euch eine Menge Erfahrungspunkte. Passend dazu regnet es während des Events grünes Konfetti.

An diesem besonderen Samstag tauchen von 11 bis 14 Uhr Pflanzen-Pokémon häufiger in der Wildnis auf. Meistert ihr an diesem Tag die Sammler-Herausforderung, erhaltet ihr 100.000 EP! Außerdem könnt ihr stündliche Herausforderungen abschließen und so alle 60 Minuten 20.000 EP erhalten.

Doch es gibt noch weitere Boni, die euch an diesem besonderen Tag besonders viel Freude machen werden. Denn nicht nur Rauch ist während des Events drei stunden lang aktiv, auch Lockmodule halten in diesem Zeitraum drei Stunden lang an. Außerdem erhaltet ihr die dreifachen Fang-EP sowie eine erhöhte Chance beim Tausch ein Glücks-Pokémon zu erhalten. Dabei ist die erhöhte Chance auf ein Glücks-Pokémon bis nachmittags um 17 Uhr aktiv.

Damit auch beim Freundschaftstag eure besonderen Beziehungen keine Grenzen kennen, ist auch die Tauschreichweite erweitert worden. An diesem Tag könnt ihr bei einer Distanz von 40km tauschen.

Wenn ihr euch zu diesem Event mit euren Freunden auf Social Media austauschen möchtet, könnt ihr #PokemonGOfriend verwenden. So könnt ihr euch besser vernetzen und vielleicht sogar neue Freundschaften schließen.