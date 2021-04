Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In dieser Woche zeigt sich Rockstar ganz im Zeichen der Nächstenliebe. Denn in den Free-Roam-Missionen dieser Woche werden Trupps besonders bevorzugt. Außerdem bieten einige Geschäfte in dieser Woche ihren Dienst kostenlos an.

Wer bis zum 19. April besonders abräumen möchte, der widmet sich den Free-Roam-Missionen. Denn wenn wer eine beliebige Mission abschließt, erhält doppelte XP. Achtet auf eurer Karte einfach auf die orangefarbenen Markierungen. Solltet ihr allerdings in einer Gruppe an diesen Missionen teilnehmen, könnt ihr sogar noch besseren Profit schlagen. Denn alle Mitglieder eures Trupps erhalten nach Abschluss der Mission 40% mehr RDO$ sowie einen XP-Truppbonus von 10%.

Auch Teilnehmer an einem Free Roam Event erhalten doppelte XP. Allerdings müsst ihr eine Einladung zu diesen besonderen Events erhalten. Achtet dafür auf euren oberen Bildschirmrand.

Rangbelohnungen

Die besonders Motivierten unter euch können sich auf besondere Belohnungen für einen Rangaufstieg freuen. Dabei gilt: Je mehr Ränge ihr aufsteigt, desto dicker ist eure Belohnung!

Aufstieg um einen Rang: Schatzkarte für die Bluewater Marsh



Aufstieg um drei Ränge: Schatzkarte für North Ridgewood & kostenlose Fähigkeitskarte



Aufstieg um sechs Ränge: Schatzkarte von Lake Isabella, zwei kostenlose Fähigkeitskarten & 150RDO$

Bevor wir zu den gewohnten Rabatten im Allzweckladen eures Vertrauens kommen, werfen wir noch einen Blick auf ein paar kostenlose Angebote. Wer es in dieser Woche eilig hat, kann kostenlos eine Schnellreise antreten. Auch Barbiere stellen euch all ihre Dienste bis zum 19. April kostenlos zur Verfügung.

Dann lasst uns zum Schluss noch einen Blick auf die Angebote dieser Woche bei Wheeler, Rawson & Co. werfen. Einen Rabatt von 30% gibt es auf alle Flinten, Repetiergewehre und Waffengürtel sowie alle Hosen, Röcke und Stiefel. Außerdem könnt ihr eurem Pferd etwas Gutes tun mit Rabatten in der Höhe von 40%. In dieser Woche erhaltet ihr vergünstigt Stellplätze, Pferdetonika und Pferdefutter. Ebenfalls um 40% vergünstigt sind Schlachtrösser und Arbeitspferde.

Viel Spaß in dieser Woche bei Red Dead Online!