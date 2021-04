Please enable JavaScript



Heute Nacht um 0 Uhr wurde der Resident Evil April Showcase live übertragen. Wahrscheinlich konnten viele von euch dem Ereignis nicht beiwohnen. Deshalb geben wir euch eine Zusammenfassung der Ereignisse. Wer allerdings möchte, kann sich natürlich hier das halbstündige Event ansehen. Lasst uns mit dem neusten Trailer zu Resident Evil Village beginnen:

Also was genau haben wir jetzt gesehen? „Mutter“ Miranda Dimitrescu war anscheinend mal eine Wohltäterin. Außerdem gibt es neben ihrer vampirischen Familie scheinbar auch Werwölfe? Chris Redfield ist scheinbar ein Werwolf? Und zu guter Letzt: Ethan Winters‘ Blut ist scheinbar erste Sahne. Irgendwas Besonderes scheint es damit auf sich zu haben.

Resident Evil Village: Eine neue Demo

Ja, richtig gelesen! In einem Zeitfenster von 24 Stunden habt Gamer verschiedener Plattformen die Möglichkeit die neue Resident Evil Village Demo auszuprobieren. Vom 2. Mai vom 2 Uhr morgens bis zum 3. Mai um 2 Uhr morgens habt ihr die Möglichkeit insgesamt eine Stunde lang das Dorf und das Schloss zu erkunden. Dabei könnt ihr entscheiden wie ihr diese 60 Minuten nutzt. Seht ihr euch sowohl die Stadt als auch das Dorf an oder nutzt ihr die Zeit um einen deep dive in eine der beiden Locations zu wagen?

Gamer an der PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, am PC (Steam) und mit Stadia-Account sollten sich das Datum vormerken.

Allerdings profitieren Gamer an der PlayStation gleich doppelt. Denn vom 18. bis zum 19. April können sie in einer Spanne von acht Stunden die Demo 30 Minuten lang testen. Dabei erkunden sie zuerst das Dorf und anschließend das Schloss. Wer an diesem exklusiven Sneakpeak teilnehmen möchte, kann bereits jetzt schon den Preload starten! Weitere Infos erhaltet ihr auf der offiziellen Website.

The Mercenaries/ Der Söldner-Modus

Der beliebte Mercenaries/ Söldner-Modus kehrt wieder in den neusten Teil der Reihe zurück! Es geht um Geschwindigkeit, Agilität und Treffsicherheit. Die neuen Anpassungen zu diesem beliebten Modus sehen wie folgt aus:

Es gibt einen Shop, ihr könnt eure Waffen modifizieren und ihr könnt besondere Fähigkeiten für euch oder eure Waffen erhalten. Erhaltet weitere Informationen im folgenden Video:

Resident Evil: Infinite Darkness

Eine neue Netflix-Serie erscheint im Juli! In Resident Evil: Infinite Darkness treffen Leon und Claire im Jahr 2006 im Weißen Haus wieder aufeinander. Doch die Zombies überfallen den amerikanischen Regierungssitz und der Präsident muss unter allen Umständen beschützt werden.

Resident Evil trifft auf Dead by Daylight

Beliebte Charaktere aus dem Resident Evil-Franchise werden in den Nebel treten und im Horror-Multiplayer Dead by Daylight erscheinen. Um wen es sich dabei genau handelt, steht noch nicht fest. Alles Notwendige erfahren wir am fünfjährigen Jubiläum zu Dead by Daylight, am 25. Mai.

Das war unser großer Rückblick auf den Resident Evil April Showcase! Wie immer werden wir euch über weitere Ereignisse auf dem Laufenden halten.