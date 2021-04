Please enable JavaScript



Modus Games gab gestern bekannt, dass es nun ein offiziellen Release-Datum für den Psychothriller In Sound Mind gibt. Ab dem 3. August können Gamer an der Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und am PC darauf zugreifen. Mit Bekanntgabe des Release-Datums veröffentlichte der Entwickler ebenfalls einen neuen Trailer.

Nach traumatischen Ereignissen unterzieht ihr euch einer experimentellen Therapie, die euch an den Rand eures Verstandes bringt. In der First-Person-Perspektive erkundet ihr eine Welt, die eine Art Eigenleben zu führen scheint. Während ihr in dieser skurrilen und düsteren Welt nach Antworten sucht, findet ihr andere „Menschen“, die so sind wie ihr: Verloren, von schrecklichen Traumata geprägt, auf der Suche nach einer Heilung.

Als ihr tiefer in die Welt vordringt, werden eure Visionen immer bizarrer, die Angst in euch steigt ins Unermessliche. Doch nur wer sich seinen Erinnerungen stellt, verschiedene Rätsel löst und aus Bosskämpfen siegreich hervorgeht, kann Heilung finden.

trefft auf andere Opfer von Traumata

Stellt euch der Vergangenheit

Erkundet skurrille Orte

Doch eure Reise müsst ihr nicht allein antreten. Euch begleitet nämlich die schwarze Katze Tonia, die ihr sogar streicheln könnt. Wie sie euch helfen kann, erfahrt ihr spätestens Anfang August.

Wenn ihr schonmal einen Vorgeschmack auf In Sound Mind erleben möchtet, könnt ihr die Demo-Version auf Steam herunterladen.