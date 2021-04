Please enable JavaScript



Vor einer kleinen Weile haben wir euch schon die neue Klasse von Black Desert Online vorgestellt. Jetzt gibt Pearl Abyss bekannt, dass der Seher Erweckungs-Talente erhält, die ihn noch mächtiger werden lassen. Ab dem 28. April können Spieler auf diese besonderen Talente zugreifen. In einem Preview-Trailer könnt ihr einen ersten Eindruck vom Update erhalten.

Der Seher erhält in einem Update brandneue Erweckungs-Talente und wird zu einem noch mächtigeren Gegner, vor dem alle auf dem Schlachtfeld erzittern werden. Zum Beispiel erhält der Seher einen mächtigen Speer. Der Kibelius ist mehr eine magische als eine physische Waffe, mit dem euer Held Blitz auf seine Widersacher schleudern kann. Außerdem kann er sich selbst in einen Blitz verwandeln und so seine Kontrahenten niederstrecken. Im Nahkampf kann der Seher seine Feinde mit dem Kibelius auch durchbohren.

Unter anderem gehören zu seinen weiteren Erweckungstalenten:

Lightning Prison: Öffnet einen Riss und ruft unzählige Blitze herbei, die alles verwüsten.

Devine Executioner: Der Seher wirft seinen Speer in die Höhe, springt hoch und stößt die Waffe mit geballter Kraft zurück in den Boden. Die Umgebung wird elektrifiziert.

Impaling Flash: Er wirft seinen elektrisierten Speer und markiert alle getroffenen Gegner. Markierte Gegner werden mit einem Ansturm von Blitzen attackiert.

Um dieses besondere Update gehörig zu feiern, können sich Spieler am PC vom 21. April bis zum 26. Mai über besondere Login-Belohnungen freuen. Allerdings müssen Gamer an den Konsolen etwas geduldiger sein. Denn die Login-Belohnungen starten an den Konsolen erst ab dem 29. April. Doch sie halten immerhin bis zum 2. Juni an.

Wenn ihr mehr zu den kommenden Belohnungen erfahren möchtet, steht euch die offizielle Black Desert Online Website mit nützlichen Informationen für PC und Konsole zur Verfügung. Wir wünschen euch viel Spaß mit den Erweckungs-Talenten des Sehers!