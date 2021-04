Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Weil das Release-Datum des rundenbasierten History-Strategiespiels auf Mitte August verschoben wurde, ermöglichen Amplitude Studios und SEGA Europe den Fans nochmal eine Gameplay-Kostprobe. Wer bereits Humankind über Steam oder Epic Games Store gekauft hat, kann seit gestern auf die Victor-OpenDev zugreifen. Diese ist bis zum 3. Mai spielbar.

Schlüpft in der Humankind Victor-OpenDev in die Rolle des Victor Hugo. Wenn ihr euch vom Neolithikum bis zur Frühen Neuzeit vorgearbeitet oder 150 Runden gespielt habt, gilt die OpenDev als beendet. Die Map der Victor-OpenDev fokussiert sich wegen einer sehr maritim gehaltenen Karte auf das Marine-Gameplay. So können Spieler sich auch in diesem Feature austoben.

Amplitude Studios entschied sich für eine weitere OpenDev, um die Fans aktiv in den Entwicklungsprozess mit einzubinden. Nachdem der Entwickler in den letzten Monaten In-Game-Umfragen gestartet hatte, möchte man nun eine weitere Möglichkeit nutzen, um Feedback zu erhalten. Gleichzeitig setzt Amplitude Studios die bereits von der Lucy-OpenDev erhaltene Kritik in der neuen OpenDev-Version um.





Quelle: Amplitude Studios via Koch Media

Am 17. August erscheint Humankind via Steam und Epic Games Store für den PC. Außerdem wird eine physische Version erhältlich sein, die in einer umweltverträglichen und 100% recyclefähigen Panorama-Art Box steckt.

Denkt daran, dass nur Vorbesteller auf die Victor-Open Dev werfen können. Derweil gibt es sogar einen kleinen Rabatt auf die Digital Deluxe Edition. Weitere Informationen erhaltet ihr bei SEGA Europe.