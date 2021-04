Sony hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Ratchet & Clank: Rift Apart enthüllt. In dem Video wird zudem auch ein neuer Charakter vorgestellt. Außerdem wird es am 29. April eine weitere State of Play Show geben, die sich hauptsächlich mit Ratchet & Clank befassen wir. Ansehen könnt ihr euch die State-of-Play wie immer via Twitch oder YouTube.

„Wir haben hart an dem Spiel gearbeitet und wir wissen, dass Ihr euch nach einem Update sehnt. Beginnen wir mit einem neuen Trailer, sollen wir?“ „Ja! Wir haben endlich ihren Namen enthüllt … ihr habt es erraten! Oder nicht?! Rivet ist ein Lombax-Widerstandskämpfer aus einer anderen Dimension, in der der böse Kaiser Nefarious alle jagt, die sich ihm widersetzen.“ — Marcus Smith im PlayStationBlog

Durch die eigenständige Geschichte von Ratchet & Clank: Rift Apart eignet sich das Spiel perfekt für Neueinsteiger. Gleichzeitig werden im Laufe der Handlung verschiedene Andeutungen auf vergangene Teile gemacht, sodass auch alteingesessene Fans ihre Freude am Spiel haben werden.

Ratchet & Clank: Rift Apart wird am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5 als Standard Edition und Digital Deluxe Edition erscheinen.