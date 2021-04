Please enable JavaScript



Bereits seit gestern ist das neue Update von Fallout 76 „Geladen und Entsichert“ online. Wir liefern euch einen kleinen Überblick über alle Veränderungen, die Bethesda bereits im letzten Monat angekündigt hatte.

Mit dem Fallout 76 „Geladen und Entsichert“-Update läutet Bethesda die vierte Saison des beliebten Online-Games ein. Das heißt, dass euch ein nagelneues Spielbett mit 100 Rängen erwartet. Spielt euch in der Rangliste nach oben und staubt viele neue Belohnungen ab. Wenn ihr zum Beispiel Rang 25 erreicht, könnt ihr Lochkartenmaschinen nutzen und so euer S.P.E.C.I.A.L. zurücksetzen. Außerdem könnt ihr Skills ändern oder eure Builds in zwei Loadout-Plätzen speichern.

Falls ihr mehr Platz braucht, könnt ihr euch mit dem C.A.M.P.-Plätze-Feature ein zweites C.A.M.P. bauen und unterhalten. Wer will schon in der nuklearen Einöde in nur einer Behausung wohnen? Wenn euch das nicht genügt, könnt ihr jetzt in Spieler-Verkaufsautomaten und Schaukästen wohnen. Diese extra zu diesem Zweck optimiert worden.

Während ihr auf der Suche nach neuen Herausforderungen seid, solltet ihr dem Entschlüsselungs-Spielmodus einen Besuch abstatten. In diesem Modus könnt ihr täglich frische Belohnungen einsammeln, nachdem ihr euch erfolgreich gegen zufällig ausgewählte Gegner, Mutationen und Schauplätze zur Wehr gesetzt habt.

Zu guter Letzt erhält auch die Benutzeroberfläche eine Optimierung. Die Einstellungen besitzen jetzt eine zusätzliche Zielhilfe-Option, während die Werkbank nun um einen Herstellungs-Schieberegler erweitert worden ist. Auch das Weltaktivitätsmenü hat ein großes Update bekommen.

Eine ausführliche Beschreibung über sämtliche Updates könnt ihr euch in den offiziellen Patchnotes ansehen. Wir wünschen euch viel Spaß in Saison 4.