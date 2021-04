Please enable JavaScript



Nach langem Warten hat sich der Frühling endgültig auf eurer Insel eingenistet. Doch innerhalb eines Wimpernschlags wird es nochmal wärmer und der Sommer steht vor der Türe! Freut euch deshalb auf ein neues kostenloses Update in Animal Crossing: New Horizons, das die nächsten Monate besondere Events für euch bereit hält.

Nehmt euren Kalender zur Hand und markiert euch schonmal die folgenden Feiertage auf eurer Insel. Alles beginnt mit der Mai-Feierei, die am 29. April beginnt und bis zum 7. Mai anhält. Lasst euch von Bodo am Flughafen ein Ticket geben und besucht eine völlig neue Insel.

Knapp zwei Wochen später feiert eure Insel den Internationalen Museumstag. Vom 18. Mai bis zum 31. Mai könnt ihr in der Kunstgalerie auf Stickerjagd gehen. Gönnt euch also ein bisschen Kultur und schaut mal bei Eugen vorbei.

Der Juni steht bei Animal Crossing: New Horizons ganz im Zeichen der Liebe. Rosina und Björn statten nämlich Harveys Insel einen Besuch ab und möchten ihren Hochzeitstag besonders imposant feiern. Deshalb liegt es an euch eine wunderschöne Location zu gestalten sowie ein paar tolle Fotos zu schießen. Damit ihr ausreichend Zeit für die ganzen Vorbereitungen habt, hält die Hochzeitssaison vom 1. bis zum 30. Juni an.

Die Hobby-Insektenjäger kommen im Sommer ebenfalls auf ihre Kosten. Am 26. Juni, 24. Juli, 28. August und 25. September hält Carlson ein Insektikus-Turnier ab, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt. Schnappt euch also euren Kescher und seid wachsam!

Wer lieber angelt als Insekten fängt, kann sich auf den 10. Juli freuen. Dann ist Lomeus wieder in der Stadt und überreicht euch für eure schmackhafte Beute einige tolle Preise.

Saisonale Ware

Natürlich könnt ihr euch in den nächsten Monaten auch auf tolle Angebote bei Nook Shopping freuen! Nintendo kündigte bereits Artikel zum japanischen Kindertag (28. April – 5. Mai), britischen Käserollen (22. Mai – 31.Mai) und zum Vatertag (1. Juni – 30. Juni) an.

Das ab heute verfügbare kostenlose Update in Animal Crossing: New Horizons hält also einige besondere Events für euch bereit. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren!