Gestern Abend gab Sony bekannt, welche PlayStation Plus-Spiele für Mai kostenlos zur Verfügung stehen werden. Wir können euch jetzt schon versprechen: Es wird actionreich!

Ab dem 4. Mai könnt ihr euch drei neue, kostenlose Spiele mit eurem PlayStation Plus-Abonnement herunterladen! Freut euch auf facettenreiche Action in Crash-, Kriegs- und Survival-Szenarien.

Survival-Action in Stranded Deep

Seid ihr bereit für den ultimativen Überlebenskampf? Dann schnappt euch ein Paddel und stellt euch den Gefahren in Stranded Deep. Nach einem merkwürdigen Flugzeugabsturz seid ihr irgendwo im Pazifischen Ozean gelandet. Jetzt müsst ihr allein um euer Überleben kämpfen, indem ihr es mit den Naturgewalten selbst aufnehmt. Erkundet eure Umgebung, findet Nahrung und baut euch einen Unterschlupf. Haltet jedoch nicht nur die Witterung im Auge, sondern seid auch auf die tierischen Gefahren des Pazifiks vorbereitet. Stranded Deep könnt ihr bis zum 31. Mai eurer PS4-Bibliothek hinzufügen.

War-Action in Battlefield V

Von den unbarmherzigen Naturgewalten geht es weiter mit maternden Kriegsereignissen. In Battlefield V erlebt ihr den größten Krieg der Weltgeschichte auf eine noch nie dargestellte Art und Weise. Rasante Ereignisse, traumatische Situationen und ein ständiger Kampf gegen Tod – Battlefield V entführt euch in die grausigen Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs. Ihr habt die Wahl allein den Kampagnen-Modus zu durchlaufen oder euer Talent in packenden Combined Armes-Missionen des Mulitplayer-Modus unter Beweis zu stellen. Ladet euch das bisher umfangreichste Battlefield bis Ende Mai kostenlos für eure PlayStation 4 herunter.

Rasante Crash-Action in Wreckfest: Drive Hard, Die Last

Zu guter Letzt erwartet euch ein rasantes Crash-Vergnügen für eure PlayStation 5. Wenn ihr als Sieger von der Strecke nach Hause kehren möchtet, müsst die gegnerischen Fahrzeuge in Kleinteile verwandeln, indem ihr sie in gefährlichen Manövern rammt. Allerdings müsst ihr aufpassen nicht selbst ins Ziel eurer Kontrahenten zu geraten. Deshalb ist es von Vorteil eure (zusammengeflickten) Karren vor den Rennen mit möglichst viel Panzerung zu verstärken. In halsbrecherischen Rennen könnt ihr euch hinter das Steuer von Erntemaschinen, Dreirädern und vielen anderen Vehikeln klemmen und sogar eure Freunde im Multiplayer-Modus herausfordern.

Das sind eure PlayStation Plus-Spiele für Mai. Ab Dienstag steht euch die neue Auswahl an Spielen zur Verfügung. Weitere Informationen erhaltet ihr im PlayStation.Blog. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zocken!