In vorherigen Videos konnten Hobby-Rennfahrer bereits die Rennstrecke in der Garage in Augenschein nehmen. Jetzt enthüllt Entwickler Milestone eine neue Piste – und diesmal geht’s hoch hinaus. The Skyscraper in Hot Wheels Unleashed entführt euch in die Vertikale und startet einen rasanten Showdown gegen die Schwerkraft.

Eine Wolkenkratzerbaustelle als Rennstrecke umfunktioniert.. was soll da schon schiefgehen? Wer schwindelfrei durch einen Parkour innerhalb und außerhalb des Gebäudes fahren kann, wird als erster das Finish von The Skyscraper in Hot Wheels Unleashed durchfahren. Der Trailer enthüllt bereits eindrucksvolle Szenerien.

Doch der Trailer setzt nicht nur ein Augenmerk auf die neue Location. Denn ebenfalls vorgestellt werden sechs neue Fahrzeuge, die zu dem 60 Wagen starken Fuhrpark gehören.

Die Fahrzeuge in Hot Wheels Unleashed zeichnen sich nicht nur durch ihre individuellen Attribute aus. Sie sind außerdem in verschiedene Seltenheitsstufen eingeteilt, die dem Spieler eine zusätzliche Herausforderung beim Freischalten liefern soll. Davon abgesehen ermöglicht ein Anpassungstool die individuelle Gestaltung der einzelnen Fahrzeuge.

Doch muss die Kreativität der Hobby-Rennfahrer da nicht aufhören. Denn der Track-Editor erlaubt es Hot Wheels-Fans ebenfalls eigene Rennstrecken zu gestalten und diese anschließend mit der Community zu teilen.

Falls ihr es noch nicht wisst: Hot Wheels Unleashed erscheint am 30. September für Konsole und PC. Dabei können PC-Gamer sich das actionreiche Rennvergnügen sowohl via Steam als auch über den Epic Games Store herunterladen.