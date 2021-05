Hibiki Takane wird heute als zweiter Charakter des Season Pass 3 für Samurai Shodown veröffentlicht, lässt die SNK Corporation verlauten. Als ersten neuen Charakter wurde bereits Cham Cham, eine Dschungelbewohnerin, ins Rennen geschickt. SNK veröffentlicht passend dazu auch einen neuen Charakter-Trailer:

Hibiki Takane erscheint aufgrund eines Crossovers mit The Last Blade 2 in Samurai Shodown. Laut Aussage von SNK wird sie auch nicht der letzte Charakter für den Season Pass 3 sein.

Seit dem Erscheinen des ersten Teils 1993 hat die Serie das Genre der waffenbasierten Fighting-Games immer wieder revolutioniert. Elf Jahre nach dem letzten Teil hebt Samurai Shodown die Serie, die schon immer für spannende Kämpfe und eindrucksvolle Charaktere bekannt war, mit großartiger Grafik und Sounddesign auf ein neues Level.

Nachdem 2019 zuerst der Release für Playstation 4, Xbox One und Google Stadia anstand, folgte im Februar 2020 auch schon die Switch-Version. Kurz darauf dann auch der PC-Ableger. Im Winter 2020 erschien der Titel für Xbox Series X und Xbox Series S.