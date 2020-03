Epic Games hat einen neuen Trailer zu kommenden Titeln veröffentlicht. Darin enthalten ist unter anderem Samurai Shodown. Der Trailer soll uns auf die noch im Frühjahr 2020 erscheinende PC-Version des Titels einstimmen.

Elf Jahre nach dem Erfolg des ursprünglichen Samurai Shodown bringt SNK ihren erfolgreichsten Beat’em up in neuem grafischen Gewand und mit überarbeitetem Gameplay neu heraus. Nachdem 2019 zuerst der Release für Playstation 4, Xbox One und Google Stadia anstand, folgte im Februar diesen Jahres auch schon die Switch-Version.

Noch im Frühjar 2020 soll nun der PC-Ableger folgen. Ein genaues Releasedatum steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Dieser wird aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.