PlayStations Spiele-Abo-Dienst PlayStation Now präsentiert die neuen Titel Jump Force, Nioh und Streets of Rage 4, die ab dem 4. Mai in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen. Bald ist es auch möglich, Titel der PlayStation Now-Bibliothek anstelle von 720p in 1080p zu streamen. Weitere Details zu dieser Neuerung folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Jump Force

In Jump Force finden sich die berühmtesten Mangahelden auf einem neuen Schlachtfeld wieder und müssen im Kampf gegen die größte Bedrohung das Schicksal der Menschheit entscheiden. Spieler haben die Möglichkeit, einen eigenen Avatar zu erstellen und mit diesem Seite an Seite mit den mächtigsten Helden aus DRAGONBALL Z, ONE PIECE, NARUTO, BLEACH, HUNTER X HUNTER, YU-GI-OH! und vielen weiteren zu kämpfen. In der Online-Lobby können zudem weitere Spieler herausgefordert werden.

Nioh