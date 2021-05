Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Für die Fans von Magic: The Gathering wird dieser Sommer besonders heiß. Wizards of the Coast kündigte mit Summer of Legend die größte Veröffentlichungswelle in der Firmengeschichte an.

Gestern Nacht fand der MTG Weekly Livestream auf Youtube und Twitch statt. Während dieser Liveübertragung wurde plattformübergreifende Summer of Legend erstmals angekündigt. In einer Pressemeldung erklärt der Unternehmen hinter Magic the Gathering dazu:

Von Modern Horizons 2 und Adventures in the Forgotten Realms bis hin zur Historic Anthology V, die für Magic: The Gathering Arena erscheint, und das Erscheinen von Dark Alliance, wird in den nächsten Monaten die größte Veröffentlichungswelle der Firmengeschichte stattfinden.

Ende diesen Monats startet der epische Sommer bereits. Für MTG Arena erscheint ab dem 27. Mai die Historic Anthology V, die Spielern 25 frische Karten im historischen Format beschert. Damit einhergehend erwarten euch auch besondere Events und Spielmöglichkeiten.

Modern Horizons 2 erscheint am 18. Juni und ist das zweite Set, bei dem Karten direkt fürs Modern-Format veröffentlicht werden. Dies ermöglicht den Spielern mehr Wege zum Sammeln und Ausprobieren. Außerdem erscheinen neben den bekannten Boosterboxen für Drafts auch Set Booster, Collector Booster, Bundles und Prerelease Packs. Besondere Details wie Retroränder und Skizzen der Illustratoren werten die Karten grafisch besonders auf.

Einige Tage später erscheint Dark Alliance für MTG Arena. Ab dem 22. Juni könnt ihr in die Welt der Forgotten Realms eintauchen und die Welt in dynamischem Koop-Gameplay erkunden. Freut euch auf sowohl bekannte als auch gefährliche Monster des D&D-Universums. Dark Alliance wird für Pc, PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht.

Der anschließende Juli wird besonders interessant für alle Fans von Dungeons & Dragons und Magic: The Gathering. Denn nach 25 Jahren Planung erscheint Adventures in the Forgotten Realms. Ab dem 8. Juli wird dieses besondere Kartendeck für MTG Arena veröffentlicht. In den Einzelhandelsgeschäften startet der Verkauf erst am 23. Juli. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos zu diesem außerordentlichen Deck.