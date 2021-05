Please enable JavaScript



Wer von euch wollte schon immer mal zu spannenden Abenteuern mit seinen Freunden und Familienmitgliedern aufbrechen? Bei Miitopia für die Nintendo Switch habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Auch wenn die Vollversion des Spiels erst am 21.05. verfügbar ist, könnt ihr euch jetzt schon die Demo kostenlos herunterladen.

Zunächst einmal legt ihr fest, wer Teil eurer Heldengruppe sein sollt. Erstellt verschiedene Miis und weist ihnen eine bestimmte Klasse zu. Vom Dieb, über den Priester bis zum Koch ist wirklich alles dabei. Außerdem habt ihr die Möglichkeit euren Miis eine bestimmte Persönlichkeit zu geben und einen passenden Schlachtruf für sie auszusuchen.

Wenn ihr bei eurer Mii-Erstellung aber euren Freunden nicht zu nahe treten möchtet, könnt ihr auch die Miis eurer Freunde herunterladen. Das erspart euch auch eine Menge Arbeit, sodass ihr umso schneller ins Abenteuer starten könnt!

Auf ins Abenteuer von Miitopia!

Denn der Dunkle Fürst hat die Gesichter von den Bürgern in Miitopia gestohlen! Es liegt an euch und eurer Heldengruppe den Fürsten zu stellen und die Gesichter zurück zu erlangen. Während eurer Reise werdet ihr eine drollige Welt und all ihre verborgenen Geheimnisse erkunden. Nehmt Abkürzungen, findet Schätze und lasst eure Miis innerhalb der Gruppe gute Freunde werden.

Deshalb könnt ihr in ruhigen Augenblicken das Gasthaus aufsuchen. Entscheidet, welche Helden sich gemeinsam ein Zimmer teilen sollen und lasst sie miteinander interagieren, um ihre Beziehungen zu stärken. Außerdem können sie sich in solchen Momenten für vorher entstandene Streitereien entschuldigen. Das Gasthaus bietet euch auch die Möglichkeit die Fähigkeiten eurer Helden zu verstärken, indem ihr euren hungrigen Helden essen zubereitet. Weiterhin könnt ihr Gold für die einzelnen Miis ausgeben und ihnen so besondere Gegenstände kaufen.

Let’s get ready to rumble!

Doch auch für Action ist gesorgt. Denn hinter manchen Ecken warten verschiedene Gegner auf euch, die ihr mit eurer Heldengruppe besiegen müsst. Dabei wirkt sich die Persönlichkeit jedes Helden auf seine Tätigkeiten im Kampf aus. Nette Helden helfen zum Beispiel ihren Party-Mitgliedern in der Not, können aber vor lauter Empathie keine Monster töten. Sture Miis hingegen wollen sich im Kampf vielleicht nicht helfen lassen und lieber selbst einen Gegner zur Strecke bringen. Bei der Erstellung eurer Heldengruppe solltet ihr also auf solche Details achten.

Zu guter Letzt wollen wir noch auf einen tierischen Begleiter von Miitopia aufmerksam machen. Im Laufe der Zeit werdet ihr einem Pferd begegnen, das ihr in eure Gruppe aufnehmt. Wenn ihr auch zu ihm eine innige Beziehung aufbaut, wird es euch in Kämpfen treu zur Seite stehen und besondere Attacken ausführen.

Mit Miitopia wagt Nintendo einen drolligen Schritt in die RPG-Welt. Ab sofort könnt ihr die kostenlose Demo-Version auf der Produktseite oder im Nintendo eShop kostenlos herunterladen. Wir wünschen euch viel Spaß in diesem spannenden Abenteuer!