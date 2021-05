Please enable JavaScript



Seit zwei Jahren können Gamer am PC schon in eine okkulte Welt eintauchen und die Erde vor den Nazis schützen. Doch Ende diesen Monats können auch wackere Abenteurer auf der Nintendo Switch die Welt von Pathway erkunden. Entwickler des Spiels ist das Studio Robotality. Publisher Chucklefish hat bereits einen Switch-Release-Trailer veröffentlicht.

Was ein bisschen an Indiana Jones erinnert, ist eigentlich ein rundenbasiertes Strategiespiel, in welchem ihr die Weiten des nordafrikanischen Kontinents erkundet.

Wir schreiben das Jahr 1936, der Einfluss der Nationalsozialisten in der Welt wächst. Es sind bereits verschiedene Gerüchte über mysteriöse Artefakte im Umlauf, die den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen können. Deshalb stellt ihr ein Forschungsteam zusammen und erkundet die heißen Wüsten und uralten Tempel Nordafrikas auf der Suche nach Antworten.

In dem abenteuerlichen Strategiespiel Pathway stellt ihr euch gemeinsam mit eurem Forschungsteam in rundenbasierten Kämpfen finsteren Mächten entgegen. Dabei könnt ihr 16 verschiedene Forscher freischalten, die alle über ihre eigenen Fähigkeiten verfügen, die euch je nach Kampfsetting äußerst nützlich sein können. So könnt ihr für jede Situation ein ideales Team zusammenstellen.

Weiterhin könnt ihr im Laufe des Spiels erbeutete Schätze gegen seltene Rüstungsgegenstände und Waffen austauschen, um so euer Team weiter aufzuleveln.

Besonderheiten für die Nintendo Switch

Die Pathway-Edition für die Nintendo Switch enthält sämtliche Updates, die seit dem Release auf dem PC veröffentlicht worden sind. Darüber hinaus enthält sie auch die Erweiterung „Abenteurer Gesucht“ sowie den Hardcore Modus.

Wer außerdem bis zum 26. Mai um 23:59 Uhr vorbestellt, erhält einen Rabatt von 20% auf den Kauf. Wenn Pathway am 27. Mai erscheint, könnt ihr es für knapp 14 Euro im Nintendo eShop käuflich erwerben. Bis dahin ist es für 11,19 Euro zu haben.