Vor fast genau einem Monat stellten wir euch noch den Cinematic Trailer zu Subnautica: Below Zero vor. Jetzt hat das Survival-Game den Early Access-Status verlassen und ist als Vollversion erhältlich. Während Gamer am PC bereits jetzt schon loslegen können, müssen sich Konsolenspieler noch etwas gedulden. Doch im Laufe des Tages sollen auch sie auf das Spiel zugreifen können.

In Subnautica: Below Zero erkundet ihr die frostigen Gewässer von Planet 4546B. Bis vor Kurzem arbeitete eure Schwester noch gemeinsam mit einem Forschungsteam an diesem Ort. Doch als ihr ankommt, ist die gesamte Region verlassen, nur das Forschungsequipment ist noch auffindbar.

Während ihr also herausfindet, welche Ereignisse zu diesem hektischen Aufbruch des Forschungsteams geführt haben, müsst ihr gleichzeitig ums Überleben kämpfen. Denn Planet 4546B ist an seinen verschneiten Ufern und frostigen Gewässern alles andere als einladend. Nutzt eure Kombinationsgabe sowie die euch zur Verfügung gestellten Crafting-Möglichkeiten und lüftet das Geheimnis um diesen unwirklichen Ort.

Das Entwicklerteam von Unknown Worlds Entertainment zeigt sich in seinem Release-Update sehr dankbar für die Unterstützung und das Feedback, das man während der gesamten Early Access-Phase erhalten habe.

Noch einmal möchten wir uns bei Euch allen für Eure anhaltende Unterstützung während des Early Access bedanken. Ohne Euer Feedback, Eure Leidenschaft und Eure Liebe für Subnautica wäre das Spiel nicht das, was es heute ist. Bitte gebt uns auch weiterhin Feedback, während Ihr in die Geheimnisse von Planet 4546B eintaucht: Der Support wird für beide Spiele fortgesetzt.

Ab heute wird die Vollversion von Subnautica: Below Zero für die folgenden Plattformen verfügbar sein: PC (via Epic Games Store und Steam), PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Wir wünschen euch viel Spaß auf eurer Erkundungsmission!