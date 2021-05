Please enable JavaScript



Der Spätherbst wird für Besitzer von Next-Gen-Konsolen und Fans von GTA V und GTA Online besonders aufregend. Denn im November sind die beiden Spiele in erweiterten und verbesserten Versionen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S erhältlich. Bis dahin winken vor allem PlayStation-Gamern dicke Boni.

Ab dem 11. November können Gamer mit einer Next-Gen-Konsole auf GTA V oder GTA Online zugreifen. Doch bis dahin können Fans noch einige Boni abstauben.

Beginnen wir damit, dass Grand Theft Auto III in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum zelebriert. Deshalb können sich Gamer in den kommenden Monaten auf besondere Geschenke gefasst machen – einige davon werden exklusiv nur auf GTA Online verfügbar sein.

Weiterhin können PlayStation-Plus-Mitglieder bis zum November monatlich eine Million GTA$ abstauben. Anschließend spielen alle Gamer mit einer PlayStation 5 die ersten drei Monate kostenlos GTA Online.

Der Cayo Perico Heist stellte Spieler vor neue Herausforderungen

Welche Boni es genau geben wird, gibt Rockstar im Laufe der nächsten Monate bekannt. Bis dahin können sich Fans mit dem großen Sommerupdate für Los Santos vergnügen. Denn die Autoszene kehrt in den heißen Monaten in die Stadt zurück, was gleichzeitig für eine erhöhte Nachfrage an gestohlenen Fahrzeugen sorgt. Euch erwarten rasante Aktionen und neue Renntypen, die zeigen werden wer das beste Auto der Stadt fährt.

Bis dahin könnt ihr euch ab dem 27. Mai in acht neuen Stuntrennen austoben. Jede Fahrzeugklasse kommt bei nervenaufreibenden Momenten auf ihre Kosten, während das Gummi schwarze Striemen auf den Straßen hinterlässt. Wer nach mehr Adrenalin sucht, kann anschließend den Modus Deadline in sieben neuen Arenen herausfordern und seine Gegner zu Staub pulverisieren. Aber auch Waffennarren kommen mit einem erweiterten Überlebenskampf in neuen Schauplätzen um Los Santos und Blaine County auf ihre Kosten.

Freut euch auf adrenalingeladene Monate bei GTA. Weitere Informationen erhaltet ihr im Rockstar Newswire.