Was ein bisschen an das Golfspiel von Wii Sports erinnert, wird bald auf der Nintendo Switch verfügbar sein. Zu Mario Golf: Super Rush wurde gestern ein neuer Trailer enthüllt, der neue Charaktere und Spielmodi vorstellte. Seht ihn euch hier an:

Nicht mal die Skandale um Tiger Woods konnten Golf so aufregend und spannenden gestalten wie der bald erscheinende Titel von Nintendo. In dem neuen Trailer von Mario Golf: Super Rush erfahren Fans mehr über das Gameplay, die Figuren und verschiedene Modi.

Entweder allein oder im Couch-Koop oder Online-Koop: es gibt verschiedene Möglichkeiten das im Juni erscheinende Golf-Spiel von Nintendo auszuprobieren. Dabei sollten erfahrene Nintendo-Fans bereits mit dem Gameplay vertraut sein. Die Steuerung mit dem Joy-Con und die Analyse der aktuellen Platzsituation erinnert nämlich stark an das im Jahre 2006 erschienene Wii Sports.

Doch Mario Golf: Super Rush bringt neue Action in den eher langwierigen Sport. Alles beginnt mit der Auswahl zwischen 16 Charakteren, von denen sogar drei neu in die Mario-Welt eingeführt werden: Pauline, Football-Chuck und König Bomb-omb. Ihre einzigartigen Fähigkeiten und Spezialtalente könnt ihr auf sechs unterschiedlichen Arealen ausprobieren.

Größere Herausforderung durch vier Modi

Um richtig Schwung ins Spiel zu bekommen, könnt ihr zwischen vier Spielmodi wählen: Speed-Golf, Battle-Golf, Golf-Abenteuer und Standard-Golf.

Was Standard-Golf ist, müssen wir nicht großartig erklären. Hier gelten die normalen Golfregeln. Wer mit den wenigsten Schlägen seinen Ball ins Loch befördert, gewinnt. Wer einen Wettkampf sucht, findet in Battle-Golf ein gutes Spiel. Denn auf Golf-Kursen dieses Modus sind gleichzeitig neun Löcher im Spiel. Wer als erstes in dreien davon einlocht, gewinnt.

Rasanter wird es im sogenannten Speed-Golf. In diesem Modus schlagen die Spieler gleichzeitig ab. Dann sprinten alle ihrem Ball hinterher und stürzen sich praktisch in eine fußläufige Version von Mario Cart: Man muss Fallen ausweichen, besondere Items zur Leistungssteigerung einsammeln und schließlich als erster seinen Ball einlochen. Zu guter Letzt wäre da noch das Golf-Abenteuer. In diesem Solo-Modus könnt ihr euch mit eurem eigenen Mii bei einem noblen Golfclub anmelden. Dort können eure Miis ihre Fähigkeiten im Unterricht verbessern. Schließlich könnt ihr auch gegen andere Spieler antreten und herausfinden, welcher Mii der bessere ist.

Ab dem 25. Juni erscheint Mario Golf: Super Rush für die Nintendo Switch. Weitere Informationen dazu erhaltet ihr auf der offiziellen Produktseite des Spiels.