Publisher Curve Digital und Entwickler Neon Giant geben bekannt, dass das Action-RPG The Ascent am 29. Juli erscheinen wird. Angesiedelt in einer Cyberpunk-Welt startet ein Kampf ums Überleben eines ganzen Bezirks – und ihr müsst herausfinden wie alles angefangen hat.

Eure Metropole, eure Umgebung, eure gesamte Existenz gehört der Ascent Group. In dieser gigantischen Stadt tummmeln sich Kreaturen aus der gesamten Galaxie, die nur eines im Sinn haben: Überleben. Doch plötzlich stellt die Ascent Group ihren Betrieb ein, womit jegliche Sicherung eines „Lebens“ im gesamten Bezirk verloren geht. Deshalb greift ihr zu den Waffen und findet heraus, was die Ursache allen Übels ist.

In The Ascent habt ihr die Möglichkeit allein oder mit bis zu drei weiteren Freunden in eine dystopische Cyberpunk-Welt einzutauchen. Das RPG-Gameplay gibt euch im Verlauf des Spiels die Möglichkeit durch Fertigkeitspunkte aufzuleveln. Außerdem könnt ihr mit gefundener Cyberware eure Fähigkeiten ausbessern und so eurem Spielstil anpassen.

Zu guter Letzt gibt es auch eine offene Welt zur erkunden, in der mehr oder minder freundliche Konversationen führen und jede Menge Orte looten könnt. Wer weiß schon, was in den Slums so auf euch lauert?

Ab dem 29. Juli können Gamer an der XBox One, Xbox Series X|S und am PC in diese düstere Welt eintauchen. Um den Leistungen der Next-Gen-Konsolen gerecht zu werden, erreicht das Spiel sogar Leistungen von 60 FPS und einer 4K-Bildqualität. Außerdem wird The Ascent auch im XBox Game Pass erhalten sein.