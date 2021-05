Please enable JavaScript



Am 27. Mai erscheint das actiongeladene Strategy-Game Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. Dieses Spiel wird man nicht nur in drei non-linearen Einzelabenteuern bestreiten können, sondern auch in PVP-Modi mit anderen Spielern auf anderen Plattformen. Denn wie heute bekannt gegeben wurde, unterstützt Storm Ground Crossplay.

In Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground wartet die geballte Macht des Krieges auf euch. Führt eure Heere in epische Schlachten, verbessert Einheiten und Ausrüstung, um mächtige Fähigkeiten freizuschalten.

Durch die nicht lineare Kampagne trefft ihr bei jedem Spieldurchlauf auf neue Herausforderungen, neue Einheiten und neue Ausrüstungsgegenstände. So lädt Storm Ground zum wiederholten Spielen ein, das stets neue Überraschungen für euch bereit hält.

Diese rasanten, strategischen Kämpfe könnt ihr auch gegen andere Spieler auf anderen Plattformen durch die Crossplayfunktion austragen. So könnt ihr in spannenden 1v1-Gefechten herausfinden, wer der stärkere Oberbefehlshaber seiner Flotte ist.

Doch zuerst müsst ihr euch für eine der drei Fraktionen entscheiden. Zur Auswahl stehen die unsterblichen Krieger der Stormcast Eternals, die gespenstischen Nighthaunts und die fauligen Maggotkin. Indem ihr die besonderen Fertigkeiten der einzelnen Fraktionen nutzt, könnt ihr eure Gegner dem Erdboden gleich machen und ruhmreich aus den Schlachten hervor gehen.

Ab dem 27. Mai können Gamer an der PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und am PC in dieses neue Abenteuer des Warhammer-Universums eintauchen. Ab sofort kann auf der offiziellen Website vorbestellt werden.