Was würdet ihr alles opfern, um die Welt, ja sogar das ganze Sonnensystem zu retten? Dieser Frage könnt ihr in dem Sci-Fi-Game Lacuna nachgehen. Dieses pixelige Noir-Abenteuer von DigiTales Interactive ist ab heute auf Steam erhältlich.

Das preisgekrönte Indie-Game Lacuna entführt euch in ein düsteres Noir-Setting, in dem die Geschichte allein von euren Entscheidungen abhängt. Allein eure Wahl der Optionen bestimmt den Verlauf der Geschichte. Könnt ihr schreckliche Wahrheit ans Licht befördern oder verliert ihr am Ende alles, was euch lieb und teuer war?

In diesem Pixel-Abenteuer schlüpft ihr in die Rolle des Agenten Neil Conrad. Er ist Agent bei dem Central Department of Investigation (CDI) und wird zu einem Mordfall gerufen. Noch weiß er nicht, dass dieser Fall sowohl sein Leben als auch das gesamte Sonnensystem für immer verändern wird.



Quelle: DigiTales Interactive via Steam

Während ihr Hinweisen nachgeht, Zeugen befragt und Beweise sammelt, steht ihr immer vor neuen Entscheidungen. Deren Ausgang bestimmt den weiteren Verlauf eurer Geschichte, in der es kein Zurück gibt. Wie viel ihr letzten Endes von den großen Verstrickungen hinter den Kulissen herausfindet, liegt deshalb allein bei eurem Spielstil. So führen euch eure Entscheidungen zu einem von vielen Enden, wodurch Lacuna einen hohen Wiederspielwert hat.

Dabei verwendet das Noir-Abenteuer nicht die übliche Point and Click-Mechanik. Stattdessen begebt ihr euch durch die Tastatur- oder Controllersteuerung in eine immersive Welt, in der jede Interaktion mit einem Gegenstand ein optionales Highlight triggern kann.

Wir wünschen euch viel Vergnügen beim Retten der Welt!