Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In einer verrückten Zukunft warten alle nur darauf, dass die älteren Herrschaften endlich sterben. Doch ihr macht in Just Die Already dem jungen Gemüse einen Strich durch die Rechnung! Entwickelt wurde diese verrückte Prügelei von DoubleMoose, publiziert wurde sie von Curve Digital. Seit gestern ist dieses Sandbox-Abenteuer für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich.

In einer nicht allzu fernen Zukunft schlüpft ihr in die Rolle eines Rentners, dessen aktuelle nicht schlimmer sein konnte. Nicht nur bezahlt niemand für eure Rente, sondern auch euer Altersheim schmeißt euch kurzer Hand einfach raus. Obdach- und mittellos beschließt ihr, dass es Zeit wird zurückzuschlagen!

Indem ihr euch gefährlichen Herausforderungen stellt, könnt ihr saftige Belohnungen einheimsen, die euch einen neuen Platz in einem Seniorenheim sichern sollen. Allerdings seid ihr nicht mehr so jung wie eure Enkel und der Zahn der Zeit hört nicht auf an euch zu nagen. Stürze von der Treppe, Prügeleien mit Gleichaltriegen, all diese Dinge tun in eurem betagten Zustand plötzlich mehr weh.

Eine Stadt zum Erkunden

Trotzdem wagt ihr euch in dieses grenzenlose Sandbox-Abenteuer, in dem ihr mit Riesenfischen, Trampolinen, Böllern, Bazukas, Posaunen und vielen anderen unpraktischen Dingen hantieren könnt. Außerdem könnt ihr euch in wilde Prügeleien mit Millennials und Zoomern stürzen! Zeigt ihnen ein bisschen Respekt vorm Alter! Bedenkt aber auch gleichzeitig, dass das junge Gemüse um einiges besser einstecken kann als ihr. Solltet ihr deshalb mal einen Fluchtweg brauchen, könnt ihr enfach von einem der vielen Geheimwege der Stadt Gebrauch machen. Es lohnt sich die Stadt genau zu erkunden und möglichst viele Geheimnisse ans Tageslicht zu befördern.

Besonders viel Spaß wird euch wahrscheinlich der Multiplayer von Just Die Already bereiten. In diesem könnt ihr online mit bis zu drei weiteren Spielern loslegen. Entweder erledigt ihr Herausforderungen gemeinsam oder ihr reißt euer altes Gammelfleisch in Stücke. Durch die Crossplay-Unterstützung könnt ihr mit Spielern aller Plattformen gemeinsam spielen. Damit einhergehend soll demnächst ein kostenloses PvP-Update veröffentlicht werden. Dieses erlaubt euch in vier Arenen mit verschiedenen Spielmodi zu hantieren und sorgt damit für zusätzlichen Prügelspaß!

Seit gestern ist Just Die Already für knapp 15€ für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam, Epic Games Store) erhältlich.