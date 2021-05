Please enable JavaScript



Ab heute ist das postapokalyptische Open-World-Game Biomutant erhältlich. Lasst euch in eine 8 x 8 Kilometer große Karte entführen und entdeckt die Welt der Wushu-Kampfformen. Natürlich warten auch besondere Mutationen auf euch, die euer Gameplay individualisieren.

Willkommen in der mit Martial Arts gefüllten Postapokalypse! Die Kongfu-Fabel von Experiment 101 und THQ Nordic nennt sich Biomutant ist ab heute für XBox One, PlayStation 4 und PC erhältlich.

Zu Beginn des Spiels erstellt ihr euch euren eigenen Mutanten. Dabei bestimmt ihr anhand der physischen Attribute das Aussehen eures Helden. Außerdem legt ihr euch einige Mutationen zu, die euren Kampfstil erweitern. Erfahrt mehr zu der Vielfalt der Mutationen in dem folgenden Video.

Dann startet ihr schließlich in eine offene, aber geteilte Welt. Im Zentrum eurer Karte befindet sich der Baum des Lebens, der die beiden Seiten der Welt mit Energie speist. Sowohl in der „hellen“ als auch in der „dunklen“ Seite gibt es drei Stämme, deren Anführer je einen Stil des Wushu gemeistert haben. Beide Seiten sind miteinander verfeindet, weshalb ihr euch zu Beginn für einen Bündnispartner entscheiden müsst. Eure Wahl entscheidet über den Verlauf des Spiels. Während die „hellen“ Stämme nämlich den Baum des Lebens und die Welt in ihrem Ist-Zustand bewahren möchten, verfolgen die „dunklen“ Stämme andere Ansichten. Sie wollen eine Reinigung durchführen und so eine neue Welt erschaffen, in dem es kein Übel mehr gibt.

Indem ihr Aufgaben für eure Stämme erledigt und euch in spannende Kämpfe stürzt, baut ihr eure Fähigkeiten immer weiter aus und meistert so schließlich die verschiedenen Formen des Wushu.

Aus Gründen könnt ihr Biomutant nicht über die offizielle Website bestellen, wenn ihr einen Wohnsitz in Deutschland habt. Allerdings ist das Spiel bei anderen Märkten wie Media Markt oder auf Amazon erhältlich.