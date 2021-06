Please enable JavaScript



Bereits seit einem Jahr gibt es ihn schon in Japan. Jetzt kommt der erste Animal Crossing: New Horizons Manga auch endlich nach Europa! Mitte September erscheint Animal Crossing: New Horizons, Vol 1: Deserted Island Diary. Freut euch auf drollige Geschichten eurer Lieblingsdorfbewohner.

Seit einigen Jahren werden zu verschiedenen Animal Crossing-Teilen Mangas produziert. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass auch zu Animal Crossing: New Horizons ein Manga erschienen ist. Bereits zwei Bände gibt es bereits in Japan zu kaufen. Der erste Teil wird ab dem 14. September auch endlich in Europa erhältlich sein.

Laut der Produktbeschreibung erwarten uns lustige Geschichten über die einzelnen Dorfbewohner. Dabei steht jeder in einer anderen Geschichte im Vordergrund. Außerdem erhält der Leser in einem Bonus-Kapitel besondere Tipps und Tricks zum Spielen.

Wer möchte, kann Animal Crossing: New Horizons: Vol. 1: Deserted Island Diary ab sofort für knapp 9 Euro vorbestellen. Wir wünschen euch bis zum offiziellen Verkauf viel Spaß in eurem virtuellen Inselparadies!