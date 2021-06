Please enable JavaScript



Gestern veröffentlichte Bethesda einen Cinematic Trailer zu der Erweiterung The Elder Scrolls Online: Blackwood. Während Gamer an PC, Mac und Stadia ab sofort auf das neue Kapitel und Update 30 zugreifen können, müssen sich Gamer an den Konsolen noch eine Woche gedulden. Sie können erst ab dem 8. Juni auf dieses Kapitel von die Tore von Oblivion zugreifen.

Die neue Hauptgeschichte von The Elder Scrolls Online: Blackwood gibt den Dunkelforst als neues Gebiet zur Erkundung frei. Damit einhergehend erwarten euch auch neue Weltereignisse sowie Nebenquests und verschiedene neue Charaktere. Außerdem gibt es neue Gegenstandssets, Sammlungsstücke und Errungenschaften. Wer in einer größeren Gruppe spielt, kann mit 11 weiteren Spielern die neue Prüfung des Felshains absolvieren und dort sein Können unter Beweis stellen.

Auf der offiziellen Website erfahrt ihr mehr zu den einzelnen Features. Außerdem könnt ihr euch dort für eine der vier Kaufoptionen entscheiden.

Das kostenlose Update 30 steht allen Spielern zur Verfügung. Darin enthalten sind – natürlich – Bugfixes, aber auch verschiedene Neuerungen und Verbesserungen. Zum Beispiel wird das neue Bestrebungssystem in Kürze eingeführt, mit dem Spieler tägliche und wöchentliche Aufgaben abschließen können. So erhaltet ihr einen Zugang auf seltene Artikel und jede Menge Kronen einheimsen.

Taucht ein in das neue Abenteuer bei den Toren von Oblivion Quelle: The Elder Scrolls Online

Update 30 von The Elder Scrolls Online

Außerdem erwartet alle Spieler ein neues Standardtutorium, ungeachtet ihrer Spielversion. Dafür müsst ihr der Magiern Norianwe auf der Insel Balfiera behilflich sein. Anschließend könnt in einer Portalkammer die Startposition eurer Abenteuer festlegen und gelangt so zu den Startgebieten der im Grundspiel vertretenen Allianzen.

Zu guter Letzt könnt ihr euch in den Kampf-Einstellungen nun die Wirkdauer von Fähigkeiten anzeigen lassen. Diese Funktion ist sowohl für die aktive als auch für die inaktive Leiste verfügbar. So wisst ihr immer darüber Bescheid wie lange eure Fähigkeiten noch anhalten. Weitere Informationen zu Update 30 findet ihr in den offiziellen Patchnotes.