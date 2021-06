Please enable JavaScript



Gestern veröffentlichten Tuque Games und Wizards of the Coast einen neuen D&D: Dark Alliance Trailer. In diesem taucht ihr tief in die Lore des Spiels ein und erfahrt von einem genialen Sprecher nützliche Infos zum Gameplay. Weil wir schon im Vorfeld über die wichtigsten Spielmechaniken berichtet haben, werden wir nur auf neue Infos eingehen.

Die wichtigsten Informationen zu D&D: Dark Alliance verraten wir euch in Form eines Zitats aus dem Video:

Es gibt hier keine Mikrotransaktionen. Wenn du dir die beste Ausrüstung verdienen möchtest, musst du sie dir mit einem Kampf nach dem anderen verdienen – genau so wie meine Großmutter es getan hat. (Übersetzt, Original in Englisch)

Genau wie im Pen and Paper-Format erwartet euch bei D&D Dark: Alliance eine riesige Horde an Feinden, ausreichende Möglichkeiten zum Looten und Leveln sowie epische Bosskämpfe. Diese werden besonders spaßig, wenn ihr sie mit bis zu drei weiteren Freunden startet. In einem anderen Beitrag gehen wir auf Figuren und Fähigkeiten genauer ein.

Die Heldengruppe bestehend aus Cattie-Brie (Bogenschützin), Wulfgar (Barbar), Bruenor (Zwerg) und Drizz (Dunkelelf) Quelle: Offizielle Website

Wenn Dungeons and Dragons: Dark Alliance am 22. Juni erscheint, wird dieses epische Fantasy-Gemetzel automatisch im Xbox Game Pass erhältlich sein. Außerdem leveln Xbobx One-Gamer beim Kauf der Xbox Series X|S kostenlos auf. Aprops Xbos… im Xbox Newswire wird außerdem eine Roadmap erklärt, die nach dem Launch in die Tat umgesetzt wird. Alles soll mit dem ersten kostenlosen DLC beginnen, der noch in diesem Sommer unter dem Namen „Wraiths“ erscheinen soll. Der zweite kostenlose DLC „Trolls“ soll im Herbst dieses Jahres verfügbar sein. Im Anschluss darauf soll die käufliche Expansion Echoes of the Blood War noch im Herbst erhältlich sein.