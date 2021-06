Please enable JavaScript



Gestern Abend fand die Kickoff-Veranstaltung des Summer Game Fest 2021 statt. Neben den Neuigkeiten zu bereits bekannten Spielen wurden auch brandneue Titel angekündigt. Außerdem gab es auch für Musikliebhaber was auf die Ohren. Im folgenden Beitrag werden wir nur auf vereinzelte Neuigkeiten eingehen. Wer möchte, kann sich in dem folgenden Video nochmal den gesamten Livestream ansehen. Außerdem hat sich die Seite Screenrant alle Performances im Rahmen der Veranstaltung aufgelistet.

Lasst uns erstmal über die Musik sprechen, die wir im Laufe der Kickoff-Veranstaltung zum Summer Game Fest 2021 zu hören bekamen. Die Band Weezer sorgte für rockige Rhythmen mit dem Titel Tell Me What You Want. Das Sonic Symphonic Orchestra performte die Musik zu Sonic Unleashed – ein Teil des großen Konzerts, das ihr am 23. Juni verfolgen könnt. Auch die Künstlerin Japanese Breakfast performte ihren Song Glider zu dem bald erscheinenden Open World-Game Sable.

Summer Game Fest 2021: Die Spiele

Zunächst wollen wir allen Fans des lustigen Horrors eine Freude machen. Denn in einem fast dreiminütigen Beitrag konnten wir einen Blick auf Gameplay-Material von Evil Dead: The Game werfen. Dabei führte uns Bruce Campbell (Ash Williams) mit weiteren Informationen durch das Video. So erfuhren Zuschauer, dass man bei Evil Dead: The Game sowohl auf der Seite von Ashs Freunden als auch auf der des Bösen spielen kann. Bei Letzterem hat man sogar die Möglichkeit die Lebenden zu Tode zu erschrecken. Noch in diesem Jahr sollt ihr die Jagd nach den Seiten des Necronomicom beginnen können.

Neben einer Reihe von Interviews, die Veranstalter Geoff Keighley mit verschiedenen Entwicklern führte, stachen wohl drei besonders heraus. Zunächst kam es zu einem vorher aufgezeichneten Video mit Hideo Kojima, dem Entwickler von Death Stranding. Sie sprachen darüber, wie schwierig es sei in Zeiten einer weltweiten Pandemie ein Spiel zu kreieren und dass scheinbar schon etwas Neues in der Mache sei. Zum Schluss dieses kurzen Gesprächs enthüllte Kojima noch den Director’s Cut zu Death Stranding, der für die PlayStation 5 erscheinen soll. Wann genau, ist allerdings noch unklar.

Im Anschluss kündigte Schauspieler Jeff Goldblum Jurassic World Evolution 2, woraufhin im Anschluss der Trailer dazu gezeigt wurde. Noch in diesem Jahr soll dieser neue Teil der Reihe erscheinen.

Einige Zeit später kam es schließlich zu einem Gespräch mit dem Schauspieler und Breaking Bad-Star Giancarlo Esposito über Far Cry 6. Die größte Überraschung stellte dabei Esposito selbst dar, der im Gegensatz zu seinen sonstigen Rollen, freudestrahlend und überaus sympathisch über seine Rolle sprach.

Far Cry 6

Eine besondere Weltpremiere am letzten Abend begeisterte wahrscheinlich alle Tabletop-Fans. Denn das schwedische Entwicklerteam Sharkmob stellte Vampire: The Masquerade – Blood Hunt vor. Spieler erwartet ein schießwütiges RPG, was aus atmosphärischer Sicht an die Underworld-Reihe erinnert. Wenn PC-Gamer möchten, können sie sich bereits für die Closed-Alpha-Phase anmelden. Das RPG soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Seit zwei Monaten läuft die Season drei von COD: Warfare und Black Ops Cold War. Jetzt stellt Activision im Rahmen des Summer Game Fest 2021 schon einen neuen Trailer zu der vierten Saison vor. Dafür unterhielt sich Geoff Keighley mit der Genral Managerin von Call of Duty, Johanna Faries. Ab dem 17. Juni soll die neue Season starten. Fans können sich auf neue Maps, Waffen, Operatoren sowie Updates im Zombie-Modus freuen. Außerdem sprachen die beiden noch über die Warzone World Series, die am 22. Juni beginnen wird.

Natürlich wollen wir auch über unsere Lieblingsastronauten sprechen, die während der Summer Game Fest 2021 Kickoff-Veranstaltung ihre Roadmap vorstellen. Die Rede ist selbstverständlich von dem beliebten Indie-Game Among Us. Im Rahmen dieses Beitrags wurde der neue Hide & Seek-Modus vorgestellt, in dem die Spieler fast in kompletter Dunkelheit durch ihr Schiff irren. Außerdem stellten die Entwickler InnerSloth und PlayEveryWare neue Farben und Rollen vor. Im folgenden Video könnt ihr euch das Spektakel ansehen.

Zum Schluss wollen wir noch auf den neuen Publisher eingehen, der während des Summer Game Fest 2021 zum ersten Mal vorgestellt worden ist. Prime Matter ist ein neuer Publisher, der aus Koch Media hervorgeht. Das Label steht bereits in Kooperation mit verschiedenen Spielen und den dazugehörigen Fanchises wie Painkiller, Kingdom Come Deliverance und Wasteland. Weitere Informationen dazu erhaltet ihr während des heute Abend stattfindenden Koch Media Livestreams.

Das war unsere kleine Zusammenfassung der großen Kickoff-Veranstaltung am gestrigen Abend. Was war eurer Highlight des Livestreams? Verratet es uns auf den Sozialen Medien! Wenn ihr über weitere Events zum Summer Game Fest 2021 informiert bleiben wollt, könnt ihr euch auf der offiziellen Website für den Newsletter anmelden.