Mattel und Milestone haben mit dem Skatepark die vierte Umgebung enthüllt, in der die kleinen Flitzer in Hot Wheels Unleashed so richtig Gas geben werden.

Der Skatepark bietet Raum für die waghalsigsten Strecken-Kreationen. Hier gibt es keine Einrichtung und keine Wände, die der Kreativität im Wege stehen. Spieler nutzen Rampen, Geländer und Balken für ihre verrückten Strecken, wie es ihnen beliebt.

Über 60 bunte Autos können wir ab dem 30. September unserer Kollektion hinzufügen. Darunter befinden sich besondere Klassiker sowie Fanlieblinge. Doch wie im echten Leben sind einige Autos von größerer Rarität als andere. Um an die wirklichen Schätze der Hot Wheels-Welt zu kommen wird also also die ein oder andere Anstrengung auf euch warten. Mehr zur Rarität der Autos werden wir in den kommenden Monaten erfahren.

Hot Wheels Unleashed bietet Spielern die Möglichkeit, mit den Autos genauso zu spielen, wie mit den echten kleinen Geschossen. Das Gameplay überzeugt mit adrenalingeladenen Rennen und einer riesigen Auswahl an funkelnden Hot-Wheels-Fahrzeugen mit unterschiedlichen Attributen und Seltenheitsstufen, die den Spielern auch noch zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bieten. Die atemberaubenden Strecken sind in alltäglichen Umgebungen aufgebaut und halten spezielle Streckenstücke und interaktive Gegenständen bereit. Der revolutionäre Track-Editor ist ein ganz besonderes Feature, mit dem Spieler eigene, einzigartige sowie veränderbare Strecken erstellen und mit der Community teilen können.

Hot Wheels Unleashed erscheint am 30. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.