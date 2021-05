Please enable JavaScript



Es wird Zeit ein bisschen akademische Bildung in den Rennsport zu bringen! Denn die Hot Wheels Unleashed College Campus Strecke reißt euch in rasantes Vergnügen rund um den Campus einer Hochschule. Seht euch hier den Trailer an und erlebt geballte der PS der Mini-Fahrzeuge in Laboren, Bibliotheken und Hörsälen.

Auf dem Hot Wheels Unleashed College Campus erkunden mutige Fahrer drei verschiedene Räume: Die Bibliothek, einen Hörsaal und ein Labor. Diese Räume erreicht man entweder durch die Flure (Laaaangweilig!) oder durch den Lüftungsschacht (Schon besser!).

Hörsaal

Labor

Bibliothek Quelle: Milestone

Somit kennen wir nun insgesamt drei Strecken, die in dem bald erscheinenden Rennspaß erscheinen werden. Bei den anderen beiden Strecken handelt es sich um eine alte Garage und um eine Baustelle an einem Wolkenkratzer.

Allerdings müssen sich Spieler mit den vorgefertigten Rennstrecken an diesen Locations nicht zufrieden geben. Stattdessen können sie an dem Ort ihrer Wahl auch eigene Strecken mit dem Track Editor konstruieren und diese sogar mit Freunden teilen.

Doch abgesehen von den heiligen Hallen des Lernens enthüllt dieser Trailer auch sieben weitere Fahrzeuge, die ihr in Hot Wheels Unleashed sammeln könnt.

Street Wiener

Exotique

Skull Crusher

Power Rocket

Tanknator

Total Disposal

Winning Formula Quelle: Milestone

Insgesamt gibt es 60 dieser Flitzer zu entdecken und sammeln. Wie wir euch bereits erklärt haben, könnt ihr diese nach eurem eigenen Geschmack verändern. Außerdem sind die Fahrzeuge nach Seltenheitsstufen sortiert. Das gibt euch beim Sammeln eine zusätzliche Herausforderung.

Wir können gespannt sein, was Entwickler Milestone bis zum 30. September noch alles aus dem Hut zaubern wird. Dann erscheint Hot Wheels Unleashed nämlich für Konsole und PC.