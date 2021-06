Metin 2: Content-Update “Legend of the White Dragon” ab heute live! Das jüngste Update beschert Spielern zwei neue Maps, einen neuen Dungeon und einen eiskalten Boss

Der Winter hat die Welt von Metin2 fest im Griff. Das frostige Update Legend of the White Dragon ist ab heute verfügbar! Auf die Spieler warten zwei neue Maps, ein neuer Dungeon und jede Menge Items.

In der Seelenklamm, einem eingeschneiten Tal im Norden Yoharas, liegt der Legende nach eine furchtbare geflügelte Bestie tief unter dem Eis begraben. Alastor, der Weiße Drache, brachte vor langer Zeit viel Unheil über diese Lande. Seitdem hat man ihn nicht mehr erblickt und viele glauben, er sei für immer verschwunden. Doch nun, da die bösen Energien von Sung Mahi auch in dieses entlegene Tal vordringen, scheint die Rückkehr Alastors unausweichlich. Nur ein Bündnis aus mutigen Helden vermag dem finsteren Treiben in Alastors frostiger Höhle ein Ende zu bereiten, um das Volk von Yohara vor einem ewigen Winter zu bewahren.

In Metin2: Conquerors of Yohara – Legend of the White Dragon trotzen die Helden dem eiskalten Zorn des Winters und erleben aufregende neue Abenteuer:

Neue Map – Nordwindschlucht: Schneebedeckte Bäume, enge Passagen und riesige Skelette lange ausgestorbener Wesen – das ist die Nordwindschlucht! Hier lauern rücksichtslose Gegner, die sich perfekt an das Leben in großer Höhe anpassen konnten. Trotz allem sind hier die besten Materialien zur Herstellung der neuen Schlangen-Waffen zu finden.

Den Legenden zufolge liegt tief unter Eis und Schnee eine gigantische Bestie begraben, die geduldig darauf wartet, erneut Tod und Verderben über Yohara zu bringen. Neue Items: Neue Handschuhe für Stufe 120, die tödlichen neuen „Schlangen-Waffen“ und vieles mehr! Wer den mächtigen Alastor bezwingt, erhält mit etwas Glück das Reittier „Erhabener Nordwinddrache“ und das Haustier „Zorniger Mini-Alastor“ als Belohnung.

Metin2: Conquerors of Yohara – Legend of the White Dragon ist ab heute kostenlos auf der offiziellen Gameforge-Seite und auf Steam verfügbar.