Paradox Interactive und Double Eleven haben heute Prison Architect: Second Chances, die fünfte Erweiterung für ihren Gefängnis-Management-Simulator Prison Architect veröffentlicht. Hierbei führt Second Chances neue Programme ein, um Gefangene zu rehabilitieren und zu reformieren. Außerdem soll so ihre psychische Gesundheit und Veranlagung verbessert und ihre Rückfallquote gesenkt werden.

Prison Architect: Second Chances ist ab sofort auf Paradox Plaza, Steam, GOG, Origin und zudem für PlayStation 4 und Xbox One für 5,99 Euro erhältlich. Entschlossene Spieler können die Erweiterung bis zum 22. Juni für 10% Rabatt auf allen Plattformen abholen. Second Chances wird am 29. Juni auf Nintendo Switch erscheinen.

Die Hauptfeatures von Prison Architect: Second Chances im Überblick:

• Vielseitige Maßnahmen: Programme abseits der Arbeitsmaßnahmen, wie z. B. Tiertherapie, Meet & Greet und Kurse für ehemalige Häftlinge, können die negativen Eigenschaften eines Häftlings beseitigen und zu einer Verbesserung seines Verhaltens führen.

• Gutes Verhalten wird belohnt: Die Strafen für Insassen können je nach ihren Aktivitäten verringert oder erhöht werden, und Wiederholungstäter können nun wieder ins Gefängnis geschickt werden. Die Spieler werden für jeden Rückfälligen mit einer Geldstrafe belegt.

• Verbesserungsspielraum: Insassen mit vorhandenen oder erworbenen Arbeitsnachweisen können in von Insassen betriebenen Räumlichkeiten, darunter eine Bäckerei, ein Restaurant und ein Therapieraum, zu Verkäufern sowohl für Gefangene als auch für Besucher werden.

• Zurück in die Gesellschaft: Die Insassen können durch die Teilnahme an verschiedenen Arbeits- und Ausbildungsprogrammen Qualifikationen erwerben.

Neben Second Chances wird das kostenlose Update „The Pen“ eingespielt. Somit findet die benutzerdefinierte Gefangenenaufnahme den Weg ins Spiel und soll den Spielern mehr Flexibilität bei der Planung und Einschränkung der Gefangenenaufnahme bieten. Spieler können außerdem die Rauschgiftsuche initiieren, bei der K-9-Einheiten und ihre Hundeführer nach Drogen suchen.