Bloober Team gibt bekannt, dass The Medium, das Third-Person-Psychohorrorspiel mit Dual-Reality-Gameplay der nächsten Generation, im September 2021 für PlayStation5 erscheint. Nach dem erfolgreichen globalen Launch auf PC und Xbox Series X|S am 28. Januar 2021 freut sich Bloober Team, The Medium auf die PS5 zu bringen, um die Vorteile der Konsolenhardware sowie des DualSense-Controllers zu nutzen und den Spielern die immersive Erfahrung zu bieten, zwei Welten gleichzeitig zu erkunden, was Fans und Spieler gleichermaßen schockieren wird.

The Medium ist ein Psycho-Horrorspiel in der dritten Person mit innovativem Dual-Reality-Gameplay, einem einzigartigen visuellen Stil, der vom Maler Zdzisław Beksiński inspiriert wurde. Entdecke ein dunkles Geheimnis, das nur ein Medium lösen kann. Erforsche gleichzeitig die reale und die Geisterwelt. Setze deine medialen Fähigkeiten ein, um Rätsel zu lösen, die beide Welten umspannen, tief verstörende Geheimnisse aufzudecken und Begegnungen mit dem Höllenschlund zu überleben.

Die Spieler befinden sich im Körper von Marianne, einem Medium, das von Visionen verfolgt wird und in der realen und der geistigen Welt lebt und agiert. Als Medium mit Zugang zu beiden Welten hat sie eine breitere Perspektive und kann klarer erkennen.

The Medium wird ab 3. September auch für die PS5 im Handel erhältlich sein – bei ausgewählten Händlern auch in der Two Worlds Special Launch Edition die ein exklusives SteelBook, den Soundtrack des Spiels und ein 32-seitiges Hardcover-Artbook enthält.