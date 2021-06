Please enable JavaScript



NACON und KT Racing haben ihre Teilnahme am Steam Next Fest bekannt gegeben. Vom 16. bis 22. Juni wird eine kostenlose Demoversion von WRC 10, dem offiziellen Spiel der FIA World Rally Championship, exklusiv auf Steam verfügbar sein. Die neueste Auflage der Rallye-Simulation, die am 2. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheint, wird verschiedene historische Events enthalten. Eines von ihnen wurde nun enthüllt: die Akropolis-Rallye in Griechenland.

Die Akropolis – Historische Herausforderung in WRC 10

Der neue Anniversary-Modus von WRC 10 bietet Rallye-Fans die Möglichkeit, berühmte WRC-Momente von 1973 bis heute erneut zu erleben. Spieler können sich ans Steuer von Autos aus den jeweiligen Epochen setzen und in die Rollen einiger der besten Fahrer des Sports schlüpfen.

Am Steuer von wahlweise Renault Alpine A110, Lancia Delta HF 4WD oder Lancia 037 kann die Akropolis-Rallye in Angriff genommen werden – eine der spannenden historischen Veranstaltungen von WRC 10. Mit kurvenreichen, staubigen Bergstraßen und gefährlichen Klippen ist die Akropolis-Rallye dafür bekannt, besonders anspruchsvoll zu sein. In 2021 feiert sie nach achtjähriger Abwesenheit ihre große Rückkehr in die Meisterschaft.

Steam Next Fest – Erster Blick auf WRC 10

Während des Steam Next Fest werden PC-Piloten eine exklusive Demo von WRC 10 spielen können. Die Demo enthält einen Überblick über drei neue Special Stages, die dem Kalender dieser Saison hinzugefügt wurden: Estland (Schotter), Kroatien (Asphalt) und Spanien (Asphalt). Die Demo ist ab heute für alle im Steam Store erhältlich, die ein aktives Steam-Konto haben und demonstriert die seit WRC 9 nochmals überarbeitete Physik und das verbesserte Fahrgefühl.