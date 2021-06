Bis zur Veröffentlichung von Cris Tales ist es noch knapp über einen Monat hin. Um die Wartezeit noch ein wenig unerträglicher zu machen, haben Modus Games nun schon mal das Opening enthüllt.

Cris Tales ist eine imposante Indie-Liebeserklärung an klassische JRPGs, die eine neue Perspektive ins Spiel bringt. Werft einen Blick in die Vergangenheit, handelt in der Gegenwart und verfolgt die dynamischen Konsequenzen eurer Entscheidungen in der Zukunft – alles auf einem Spielbildschirm!

Ihr schlüpft in die Rolle der Zeitenmagierin Crisbell. Zusammen mit ihren fantastischen Begleitern lernt ihr eine Fantasy-Welt kennen, um deren Zukunft es düster steht. Die mächtige Zeitenkaiserin steht kurz davor, mit ihren Einheiten für eine gigantische Umwälzung zu sorgen, die Crystallis und die anderen vier Königreiche der Region zerreißen würde.

Cris Tales erscheint am 20. Juli für PC, Playstation4, Playstation5, Xbox One, Xbox Series X sowie Nintendo Switch als Standard und Collector’s Edition. Vorbestellungen sind natürlich möglich!