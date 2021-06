Please enable JavaScript



Anfang des Jahres haben wir euch bereits von dem düsteren Action-RPG Ender Lilies: Quietus of the Knights erzählt. Wie die Entwickler bereits im Rahmen des Nintendo Indie World Showcase im April bekannt gaben, erscheint dieses Indie-Game morgen für PC und Nintendo Switch. Ab dem 6. Juli können auch Gamer an der PlayStation 4|5 in das postapokalyptische Abenteuer eintauchen.

In Ender Lilies: Quietus of the Knights begleitet ihr das Mädchen Lily auf eine düstere Reise durch das einst schöne Endland. Nachdem dieses Reich dem apokalyptischen Todesregen zum Opfer gefallen war, verwandelten sich alle Lebewesen in blutrünstige Monster. Jetzt liegt es allein bei Lily diese geplagten Seelen von ihrem Leid zu erlösen.

Während ihrer Reise durch das verfluchte Land erkundet Lily gemeinsam mit ihrem untoten Beschützer verschiedene Orte. Darunter befinden sich ein erhabenes Schluss, ein überschwemmter Wald und ein verseuchtes Untergrundgebiet. Diese offene Welt lässt euch selbst entscheiden, welchen Gegnern ihr euch als nächstes stellen möchtet. Insgesamt gibt es 26 „Unreine“, deren Besiegung euch neue Kräfte verleihen werden. Indem ihr die erlangten Fertigkeiten miteinander kombiniert, könnt ihr mächtige Angriffe ausführen und eure Gegner dem Erdboden gleich machen.

Ender Lilies: Quietus of the Knights kann noch bis morgen vergünstigt im Nintendo eShop vorbestellt werden. Weitere Informationen erhalten neugierige Krieger auf der offiziellen Website.