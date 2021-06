Please enable JavaScript



Zur Mitte des Jahres enthüllt Pearl Abyss die Black Desert 2021 Roadmap und stellt in einem eine neue Klasse vor. Außerdem erwartet Spieler ein Koop-Dungeon sowie viele weitere spannende Events.

Beim Klabautermann! Die 23. Klasse von Black Desert wurde am Wochenende im Rahmen des Heidel Ball 2021 den Fans präsentiert. Dieses alljährliche Fan-Event fand als interaktiver Livestream statt und wurde über Twitch, YouTube und andere Kanäle übertragen.

Bei der neuen Klasse handelt es sich um die Korsarin, die Kapitänin der (knuffigen) Muschelknackpiraten. Als Hauptwaffe nutzt die tollkühne Heldin das flexible Serenaca. Dabei handelt es sich um ein Schwert, das seine Länge verändern kann. Außerdem nutzt sie den Meeresschatz Mareca, mit dessen Hilfe sie sich in eine Meerjungfrau verwandeln kann. Diese Fähigkeit nutzt sie, um ihre Gegner mit einem gewaltigen Tsunami zu zerschmettern. Die Black Desert 2021 Roadmap sieht vor, dass alle Spieler auf PC, Konsole und Mobile ab dem 29. Juni in die Rolle dieser neuen Heldin schlüpfen können. Allerdings startet ab heute schon die Vorerstellung.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Black Desert 2021 Roadmap ist der Koop-Dungeon Atoraxion. Der erste Abschnitt des vierteiligen Dungeons nennt sich Vahmalkea und kann bereits seit dem 21. Juli erkundet werden. Am 29. Juli erscheint der zweite Teil Syvrakea, während Teil drei und vier (Yolunakea und Orzekea) im Verlauf des verbleibenden Jahres erscheinen sollen. In diesem Dungeon erwartet euch wieder ein Deep Dive in Lore und Geschichte von Black Desert. Außerdem gilt es knifflige Rätsel zu lösen und epische Kämpfe geben Monster zu führen.

Black Desert 2021 Roadmap für PC & Konsole

Die weitere Verlauf der Black Desert 2021 Roadmap für Konsole und PC sieht für die nächsten Monate wie folgt aus:

Juli:

Neue Mansions werden bezugsfertig und können ab dem 15. Juli mit exklusiven Einrichtungsgegenständen ausgestattet werden.



August:

– Ab dem 12. August ist das Mini-Spiel Yarr verfügbar. Es vereint die Regeln von Poker und dem Würfelspiel Yacht. Spieler können mit dem Einsatz von Wissens-Karten gegeneinander antreten.

– Die extreme Monster-Zone Terror of the Deep Sea ist ab dem 26. August verfügbar. Die Herausforderung dieser Zone liegt im eingeschränkten Sichtfeld der Spieler.



September:

– Das magische Reittier Mythical Diné können Spieler ab dem 2. September nutzen, um über das Wasser zu reiten.



Oktober:

– Ab dem 14. Oktober ist der Black Star-Raid und das Elvia Realm Calpheon verfügbar.

– Einige Charaktere werden überarbeitet und erhalten neue Fähigkeiten.

– Zwei neue rote Schlachtfelder können ausprobiert werden.

– Storytelling und Tutorials werden verfügbar sein.





Zwei der neuen Mansions, die auf ihre Besitzer warten

Black Desert Roadmap für Mobile

Auch die Mobile-Gamer können sich auf eine spannende Black Desert 2021 Roadmap freuen. Euch erwarten folgende Ereignisse:

Fünf neue Klassen werden im Laufe der Monate verfügbar sein: Korsarin, Lahn, Mystique, Solaris und eine geheime Klasse.



Der Multi-Channel-Boss Chaos Muraka lässt Spieler aller Kanäle gegen sich antreten. Je nach Schaden, dem ihr dem Boss zufügt, erhaltet ihr besondere Belohnungen.



Die neue Erweiterung Great Ocean lässt euch die Weltmeere mit einer Reihe verschiedener Features erkunden.



Mit den neuen Regionen Süd- und Ost-Valencia erwarten euch neue Monster, Geschichten und Features.

Die Korsarin

Das war soweit die Black Desert 2021 Roadmap. Wir wünschen euch allen viel Spaß in den kommenden Monaten!